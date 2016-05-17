Брянск, 17 мая, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заработал в 2015 году 3,1 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларацию о доходах, опубликованную на официальном сайте правительства региона, супруга губернатора получает в 300 раз больше мужа. Ее доход за 2015 год составил 910,5 млн рублей. При этом по сравнению с 2014 годом доход первой леди области вырос примерно на 200 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ещё чуть-чуть

В собственности губернатора Брянской области находятся четыре земельных участка и два жилых дома, а также грузовик «ГАЗ 53». Супруга губернатора Ольга Богомаз владеет тракторами, косилками, комбайнами, автопогрузчиками и другой сельскохозяйственной техникой. Также Ольга Богомаз является обладательницей двух десятков легковых автомобилей. Среди недвижимости, которыми владеет Ольга Богомаз, несколько десятков сельскохозяйственных земельных участков, картофелехранилища, свинарники и пилорамы, коровники и зернохранилища, а также маленькая квартира в 34 квадратных метра.

Доходы заместителей губернатора также задекларированы. При этом все они получают не больше самого губернатора. Исключение — Галина Петушкова, которая отчиталась о доходе в 3,8 млн рублей.

ИА REGNUM отмечает, что по итогам 2014 года Ольга Богомаз стала самой богатой женой российского чиновника по версии журнала Forbes, заработав 695 млн рублей. Супруга губернатора занимается картофелеводством. При этом после официального избрания Александра Богомаза губернатором Брянской области в 2015 году дела бизнес-леди только улучшились