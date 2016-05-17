Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум.



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Латвия мечтает стать главным китайским «складом» в Прибалтике

Латвия заинтересована в том, чтобы стать распределительным узлом для китайских товаров в Северную Европу и страны Прибалтики. «В Северной Европе и Прибалтике рынок состоит из 26 млн. жителей, — цитирует издание The Baltic Course директора департамента транзитной политики Министерства сообщений Андриса Малдупса. — Если китайские товары будут распространяться с латвийских складов, это принесет значительную пользу народному хозяйству».

Напомним, 16 мая в столице Латвии Риге состоялось первое совещание министров транспорта стран Центральной и Восточной Европы и Китая в формате «16+1», ключевой темой которого стало развитие контейнерных перевозок между Китаем и Европой. В таких маршрутах заинтересованы как предприниматели западного Китая, так и транзитные страны — Казахстан и Россия. Отметим, по информации издания, Китай на совещании представлял заместитель министра транспорта Дай Дунчан.

«Товары из Китая направляются морским транспортом, что дешевле. Но груз при этом достигает Европы за 40−45 дней, в то время как поездом на это уходит 15 дней. Подумайте, сколько компьютеров можно загрузить в контейнер, и какие деньги заморожены, пока он достигнет Европы морским путем. При использовании контейнерных поездов и центров логистики в Латвии груз уже давно был бы продан потребителям», — отмечает Малдупс. По его словам, китайские партнеры также проявляют интерес к проекту строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica, кроме того, обсуждается открытие прямого авиарейса между Латвией и Китаем и привлечение инвестиций для авиакомпании airBaltic.

ИА REGNUM ранее писал о конкуренции между Прибалтийскими странами за китайский транзит в рамках «Нового шелкового пути». Известно, что китайские инвесторы присматриваются к терминальной и складской инфраструктуре в Литве, Латвии и Эстонии, однако о реальных инвестициях говорить пока что рано.

В феврале этого года стало известно о планах крупнейшей китайской промышленной госкорпорации China Merchants Group (CMG) учредить два своих представительства в Литве — одно в Вильнюсе, а второе — в портовой Клайпеде. По информации The Baltic Course, в Клайпедском порту китайская компания хотела бы приобрести терминал, а в будущем участвовать в развитии внешнего порта, сообщила дирекция литовского порта. По словам директора по маркетингу и общим делам порта Артураса Друнгиласа, китайские партнеры видят Клайпеду в качестве транспортно-логистического центра «Нового шелкового пути». Напомним, что в конце 2015 года были подписаны соглашения между китайской промышленной корпорацией China Merchants Group (CMG) и Клайпедской свободной экономической зоной, а также Клайпедским государственным морским портом.

Стоит отметить, что ранее посол Казахстана в Латвии Бауржан Мухамеджанов в программе Латвийского Радио 4 «Действующие лица» заявил, что Рижский порт останется за пределами нового транспортного коридора для транзита китайских грузов, так как Литва смогла предложить более выгодные условия сотрудничества руководству Казахстанских железных дорог.

Напомним, что Литва, Латвия и Эстония постоянно на международном уровне и во внутриполитической риторике поднимают вопрос об осуждении «коммунистических режимов». Так например, в Литве коммунистические символы (в частности пятиконечная звезда) являются запрещенными. Правящая партия Китая — Коммунистическая партия Китая.

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Азербайджан присоединился к «Викингу»

Азербайджан подписал протокол о присоединении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» к проекту международного контейнерного поезда «Викинг». Об этом сообщает информационное агентство Trend со ссылкой на главу пресс-службы компании Надира Азмамедова.

В Баку 12−13 мая состоялось совещание компаний-участников проекта контейнерного поезда «Викинг». В заседании приняли участие представители «Азербайджанских железных дорог», железных дорог Литвы, Украины, Молдовы и Грузии, железнодорожных грузоперевозчиков Болгарии и Румынии и других компаний-операторов проекта.

«В ходе встречи было достигнуто соглашение о подготовке плана деятельности по увеличению грузоперевозок. Участники заседания рассмотрели обращение ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и дали свое согласие на его присоединение к проекту, после чего стороны подписали соответствующий протокол», — рассказал Азмамедов.

Напомним, что ранее правительство Украины подписало предварительный меморандум с литовскими партнерами относительно объединения нового контейнерного поезда Украина-Китай с поездом «Викинг». «Это означает, что в рамках нашего сотрудничества с Европейским союзом и реализации Соглашения о зоне свободной торговли к этому Шелковому пути будет подключена не только Украина, не только Грузия, Азербайджан, Казахстан и Китай, но и страны — члены Европейского союза», — заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, поезд «Викинг» из Клайпеды также будет иметь возможность поставлять свои товары непосредственно в Китай, обходя Россию.

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Напомним, что контейнерный поезд Viking осуществляет перевозки между портами Балтийского и Черного морей по маршруту Ильичевск (Украина)—Минск (Беларусь)—Клайпеда (Литва) с 2003 года. Поездом транспортируются универсальные и специализированные контейнеры.

Из КНР в Европу стали возить меньше грузов по «Новому Шелковому пути»

Показатели интермодальных перевозок по железнодорожному коридору, который соединяет промышленный мегаполис Чунцин на юго-западе Китая с немецким Дуйсбургом, начали замедляться, сообщает ИА «РЖД-Партнер.ру».

Как указывает издание, этот маршрут является ключевым инфраструктурным звеном китайского мегапроекта «Нового Шелкового пути». В 2015 году по нему прошло 156 поездов с грузами для России и Европы и 89 составов в направлении Чунцина. Совокупный грузооборот железнодорожного контейнерного терминала Чунцин по итогам прошлого года составил 384,6 тыс. TEU. По данным China United International Rail Containers, объемы перевозок в направлении европейского рынка за первый квартал года показали снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Основной причиной снижения объема перевозок, по мнению экспертов, является расширение числа альтернативных маршрутов и падение спроса на электронные товары в Европе. Еще одним фактором является сокращение экспорта автозапчастей и других продуктов в Китай на фоне замедления экономического роста в стране. Тем не менее, Китай идет на первом месте среди партнеров ЕС по закупкам машин и оборудования. Издание приводит следующие цифры: по итогам 2015 года объем экспортно-импортных операций Китая и ЕС составил 3,51 трлн юаней ($533,2 млрд).

Напомним, что «Новый Шелковый путь» — это сеть сухопутных коридоров, соединяющих Китай с европейскими рынками. Сроки доставки грузов железной дорогой из Центрального Китая в Европу составляют около двух недель, что в 2,5 — 3 раза быстрее, чем морским путём вокруг всего континента через Суэцкий канал.

Порт Вентспилс потерял четверть своего грузооборота

За период с января по март текущего года грузооборот портов Латвии упал на 15,4% до 22,2 млн тонн. Такую информацию опубликовал департамент транзитной политики Министерства сообщения страны, сообщает латвийский портал Delfi.

Объемы перевалки грузов в Рижском порту за указанный период составили 12,3 млн тонн грузов, что на 12,8% меньше, чем в январе-апреле 2015 года.

Грузооборот порта Вентспилс (обладает самым высоким удельным весом транзитных грузов среди латвийских морских гаваней — прим. ИА REGNUM ) сократился на 23,4% до 7,5 млн тонн грузов. Перевалка в Лиепайском порту составила 1,9 млн тонн, что на 3,1% больше, чем в январе-апреле 2015 года.

Самый большой спад был зафиксирован в сегменте наливных грузов — на 18,5% до 8,3 млн тонн. Объемы сыпучих грузов уменьшились на 15% (до 8,3 млн тонн), генеральных грузов — на 8,6% (до 3,4 млн тонн).

Отметим, что на показатели латвийских портов влияют такие факторы, как общее ухудшение экономической конъюнктуры, падение цен на нефть, а также частичная переориентация российских транзитных грузов на российскую же портовую инфраструктуру.

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