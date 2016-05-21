Москва, 21 мая, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Акцию «Ночь в музее» Государственный центральный музей кино и Центральный музей музыкальной культуры имени Михаила Глинки проведут под эгидой великих имён Эйзенштейн, Прокофьев, Невский. Сегодня, 21 мая на открытой площадке Музея Глинки состоится лекция «Эйзенштейн, Прокофьев и Невский. Великое трио. История создания одного киношедевра» и показ отреставрированной копии фильма «Александр Невский».

Цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Николай Черкасов в роли князя Александра

Об истории создания картины, съёмках и музыкальном оформлении фильма посетителям расскажет учёный секретарь Музея кино, киновед Милена Мусина. Особое внимание в рассказе будет уделено композитору Сергею Прокофьеву, его работе над музыкой в «Александру Невскому» и нюансам процесса озвучивания картины, в котором Прокофьев принимал непосредственное активное участие.

«Мы показываем отреставрированную «Мосфильмом» копию фильма «Александр Невский». Это одна из лучших картин Сергея Эйзенштейна, у которого, впрочем, плохих картин не было вообще. Очень интересна история создания фильма, история сценария, в которой активное участие принимал сам Иосиф Виссарионович Сталин. И так как это наш совместный проект с музеем Глинки, то мы, вводя зрителей в мир фильма «Александр Невский», делаем особый акцент на работе великого композитора Сергея Прокофьева. Мы будем говорить о том, как создавался саундтрек к фильму, который впоследствии стал самостоятельный крупным музыкальным произведением, в чём была сложность и специфика работы Прокофьева, как он сотрудничал с Эйзенштейном и о многом другом. Уверена, что история будет интересна публике, собравшейся в музее Глинки, то есть тем, кто интересуется искусством вообще и уделяет особое внимание слияниям искусств», — рассказывает киновед Милена Мусина в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

С конца 1930-х годов и до конца своей жизни режиссёр Сергей Эйзенштейн занимался проблемами создания зримой музыки — звуко-зрительного синтеза, полифонического единения музыки, движения и цвета в кино. В фильме «Александр Невский» эту проблему великий теоретик и практик кинематографа решал вместе с Прокофьевым, одним из величайших композиторов ХХ века.

prokofiev-125.com Сергей Сергеевич Прокофьев

Результатом совместной работы стал написанный Прокофьевым саундтрек к фильму, являющемуся ныне одним из величайших достижений мирового кино. Состоящий из симфонической и хоровой музыки, этот саундтрек представляет собой полноценное классическое произведение. Недаром позже Прокофьев объединил все его фрагменты в кантату «Александр Невский», состоящую из семи частей:

«Русь под игом монгольским»

«Песнь об Александре Невском»

«Крестоносцы во Пскове»

«Вставайте, люди русские!»

«Ледовое побоище»

«Поле мёртвых»

«Въезд Александра во Псков».

Кантата являет собой образец советского историко-героического эпоса. В произведении нашли отражение картины вражеского нашествия, патриотического подъема всего народа, решающей битвы, оплакивания павших и прославления Родины. Темы «Крестоносцы» и «Ледовое побоище» до сих пор используются в различных художественных и документальных киноматериалах.