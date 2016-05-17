Москва, 17 мая, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего сотрудника Управления собственной безопасности ГУВД по Московской области Станислава Сомова. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин

В тексте документа отмечается, что решение о помиловании глава государства принял с оглядкой на принципы гуманности.

Таким образом, Сомов освобождён из тюрьмы, его судимость снята.

Напомним, 24 августа 2009 года Заволжский районный суд Твери признал Станислава Сомова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ в редакции ФЗ от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (статья «Разбой»), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.