Путин помиловал осуждённого экс-сотрудника ГУВД по Подмосковью
Москва, 17 мая, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего сотрудника Управления собственной безопасности ГУВД по Московской области Станислава Сомова. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В тексте документа отмечается, что решение о помиловании глава государства принял с оглядкой на принципы гуманности.
Таким образом, Сомов освобождён из тюрьмы, его судимость снята.
Напомним, 24 августа 2009 года Заволжский районный суд Твери признал Станислава Сомова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ в редакции ФЗ