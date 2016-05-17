Пекин, 17 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Международная группа ученых из Университета Наук о Земле (Китай), Массачусетского Технологического Института (США) и Университета Йоханнесбурга (ЮАР) установила более точную дату появления в атмосфере Земли больших объёмов кислорода, сообщает Science Advances.

MartinStr Пузырьки кислорода в воде

По сообщениям ученых, около 2,33 млрд лет назад в атмосфере Земли в заметных объёмах появился кислород. Для насыщения им атмосферы понадобилось от 1 до 10 млн лет. Исследователи пришли к выводу, что еще 2,45 млрд. лет назад в атмосфере Земли кислорода было крайне мало. Он вырабатывался цианобактериями и сразу же активно поглощался существующими микроорганизмами или вступал в реакцию с другими элементами.

Выяснить время начала насыщения атмосферы Земли кислородом ученым удалось, применив анализ образцов грунта раннего палеопротерозоя на предмет концентрации изотопов серы. Массово-зависимое распределение изотопов в веществе формируется только при наличии в атмосфере кислорода. Поэтому время «Великого кислородного события» можно установить при выявлении границы перехода одного изотопного распределения меры к другому.

Такая граница была выявлена в осадочных отложениях из Южной Африки. Их анализ позволил определить время резкого насыщения атмосферы Земли кислородом с погрешностью до 7 млн. лет.