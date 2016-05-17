Москва, 17 мая, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В метрополитене Москвы начнет курсировать новый тематический поезд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки. В ведомстве уточнили, что оформление вагонов состава приурочено к двухлетию проекта «Активный гражданин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезда московского метрополитена

«В среду, 18 мая, в 11:30 из электродепо «Красная Пресня» на Кольцевую линию московского метро выйдет поезд с тематическим оформлением вагона «Портрет в метро», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что внутри составов будут интересные факты из истории проекта, результаты совместных решений горожан и органов власти.

Напомним, в метрополитене Москвы курсирует 13 тематических поездов. В июне планируется запустить еще три поезда, посвященных 80-летию «Союзмультфильма».

Читайте также: В метро Москвы запустят три поезда с героями советских мульфильмов