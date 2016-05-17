Афины , 17 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Во вторник, 17 мая, в Салониках (Греция) пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу строительства Трансадриатического газопровода (ТАП). Как передает «РИА Новости», в торжественной церемонии примут участие официальные представители Госдепа США и Еврокомиссии, а также высокопоставленные чиновники из Греции, Болгарии, Турции, Албании и Италии.

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Трансадриатический газопровод, протяженностью 880 км и начальной мощностью 10 млрд куб. в год, является частью проекта «Южного газового коридора», который предполагает строительство системы газопроводов от азербайджанского месторождения «Шах-Дениз 2» через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии.

В будущем предусматривается возможность увеличения мощности ТАП до 20 млрд кубометров газа в год.