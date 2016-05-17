Ростов-на-Дону, 17 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Перепрыгивать, а то и переплывать приходится ростовчанам и гостям донской столицы только что сданный в эксплуатацию исключительно для пешеходов переулок Соборный в дождь. Каждый раз, когда на город обрушиваются осадки, пешеходная зона становится настоящей рекой. Видео о трудностях, которые испытывают в дождь горожане, уже активно обсуждают пользователи социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

кадр youtube.com Переулок Соборный в дождь

«Обновленный пешеходный Соборный превратился в полноводную реку. Пешеходы вынуждены мочить ноги и плыть по течению. Все дело в том, что проектировщики не предусмотрели строительство ливневой канализации», — сопровождает подпись загруженное видео.

Ростовские власти решили учесть этот недочет: согласились с ним и выехали после дождя на место недавно практически бушевавшей реки. Как оказалось, с большим потоком воды установленные ливневки не справляются, поэтому данную проблему решено устранить с помощью дополнительных водоотводных лотков.

Когда установят дополнительные стоки, не уточняется. Это вопрос будет еще прорабатываться.