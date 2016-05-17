Москва, 17 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Переделом рынка, возвратом лихих 90-х, итогом бесконтрольной миграции, непродуманным и неудачным демаршем армии наемников, законодательным провалом, несостоятельностью внедрения функций саморегуляции и черной дырой в безопасности столицы назвали опрошенные корреспондентами ИА REGNUM депутаты и эксперты массовую перестрелку на Хованском кладбище Москвы. Одни видят выход в спровоцировавшем последнее время острые дискуссии предложении по введению визового режима с рядом соседних стран, другие — в возврате государственного контроля и отказе от саморегулирования. В целом таких массовых криминальных разборок в «спокойном и безопасном» регионе не ожидал почти никто.

Кладбище

«Черная дыра» в бюджете и провал политики городских властей

«Московское руководство ограничилось тем, что отстранило от исполнения обязанностей руководителя, это называется даже не полумерой, это называется — отсутствием реакции», — уверен руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.

По словам парламентария, к возможности для такого наглого «передела собственности» привел отказ городских властей от функций надзора в сфере ритуальных услуг. Ведь «золотое дно», которое сулит похоронный бизнес, просто не могло остаться без внимания криминалитета.

«Мы в который раз убеждаемся в том, что попытка отдать на саморегулирование отдельные направления экономической деятельности, в том числе и в Москве, без должного контроля со стороны исполнительной власти и правоохранительных органов приводит к подобного рода инцидентам», — заявил Клычков.

Он отметил, что суть произошедшего на Хованском кладбище конфликта скрыта за несостоятельностью красочных заявлений столичных властей о наведенном в Москве порядке. В реальности существует значительная разница между официальной ценой на услуги по захоронению родственников и реальной, о, которой знают все, кто хоронил родственников. Напомним, что эту разницу между «официальной» и «реальной» стоимостью услуг и делили на кладбище.

«Никакого цивилизованного рынка в этих сферах не сформировалось и не сформируется в ближайшее время», — убежден парламентарий.

Декриминализировать обстановку в столице Клычков предлагаем путем введения виз для трудовых мигрантов. Так как только таким способом можно узнать, сколько времени мигранты провели в стране, с какой целью они сюда прибыли, где работают, откуда получают доход, и даже к каким бандитским или не бандитским группировкам они относятся, уверен он.

«Это черная дыра и в бюджете, и в политике безопасности города», — охарактеризовал «ритуальный передел» в столице парламентарий.

Золотой кусок, «вялотекущий» в рот криминалитета

О необходимости ликвидации безвизового режима заявили и парламентарии Московской области. По словам члена комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Галдина (КПРФ), трудовые мигранты — лакомый кусок для определенных структур, а визовый режим перекроет возможность использования дешевой рабочей силы в неправомерных интересах.

«Я думаю, что тут вопрос не возвращения к 90-м годам, а вопрос в том, что у нас в Подмосковный регион больше миллиона человек заезжает ежегодно. Вопрос в том, что вот этот безвизовый режим с Узбекистаном, Таджикистаном позволяет нашим предпринимателям использовать эту дешевую рабочую силу. С учетом того, что ритуальная сфера по доходности, с моей точки зрения, на первом месте (туда ничего не надо вкладывать и деньги текут без всяких инвестиций), это — лакомый кусочек», — считает депутат.

В данном случае визовый режим не только перекроет пути для обирания «беззащитных мигрантов», но и защитит жителей региона от подобных «наездов и переделов».

«Эти ситуации не просто будут возникать, они никуда и не исчезали. Они идут, вялотекущие. Мы же знаем о ситуациях, когда патрульные машины собирают этих таджиков по улицам и везут, а потом отпускают. Это нарушение баланса трудового. Это нарушение очевидно. Бесконтрольная миграция привела к тому, что даже стали не престижными такие профессии, как работа в управляющих компания, в том числе и на кладбищах», — заявил Галдин.

По его словам, на рассмотрение комитета уже вынесено предложение о ликвидации безвизового режима. «Мы же видим, что творится в Западной Европе. У нас ситуация практически такая же. Спасает только то, что большинство мигрантов из бывшего Советского Союза. У них еще работает принцип «человек человеку — друг, товарищ и брат», — заключил депутат.

По региону гуляет армия наемников

«Я склонен считать, что это было нападение наемной армии бойцов на работников кладбища», — уверен председатель профсоюза работников сферы ритуальных услуг города Москвы Антон Авдеев.

«Кто нападал — это наемные воины. Эти люди не были поставлены в известность, как обстоит ситуация с теми, кто собирается нападать, их просто бросили на фронт. Причем тот, кто заказал это нападение, — он оказался в дурацкой ситуации, потому что нападение оказалось неудачным», — пояснил он.

По словам Авдеева, из-за неудачного нападения данная «армия», скорее всего, не получит вознаграждения за свои услуги, и теперь за потраченные впустую силы перед «хозяевами» наемников будут отвечать наниматели. (Интересно, закрадется ли в эту схему «жесткое реагирование» со стороны правоохранительных органов или мы будем говорить лишь о разборках участников криминальных структур? — прим. ИА REGNUM.)

«Поэтому принципиальных перемен не произойдет, и в таком масштабе это не повторится. И я, как эксперт, «сочувствую» тем людям, которые приняли участие в содействии в этом инциденте. За неудачное нападение заказчику придется объясняться», — заключил он.

Первый раз в Москве, а далее везде?

По мнению заместителя председателя комиссии по безопасности Мосгордумы, руководителя фракции партии «Родина» Андрея Шибаева, аналогичных событий можно ожидать не только на столичных кладбищах, а на любом объекте и в Москве, и в любом ином регионе, где недобросовестный работодатель незаконно и неофициально использует рабочую силу.

«Как правило, в большинстве своем это мигранты из стран Среднеазиатского региона. Усиление контроля за работодателями и увеличение их ответственности, с одной стороны, а также ужесточение миграционного контроля за каждым мигрантом, с другой стороны (в части регистрации, трудоустройства и тому подобного) — могут решить эту проблему», — уверен парламентарий.

Привет из 90-х? Дежавю и тенденции

«Мы можем говорить о том, что есть некая тенденция, что лихие 90-е в отдельных районах возвращаются. По большому счету есть этому причины, потому что законодательная база похоронной отрасли устарела, и работа над законопроектом, который был озвучен Минстроем, выполнена, но остановилась. Сейчас люди находятся в сложной ситуации, когда нет четкого контроля государственного. Мы по факту видим, что на рынке похоронных услуг может появится любой непрофессионал. Сфера-то прибыльная. Это и приводит к тому, что вы видите на Хованском кладбище», — заявила корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, НО «Союз похоронных организаций и крематориев» Елена Андреева.

Массовую драку с огнестрельным оружием она тем не менее склонна оценивать лишь как форс-мажор и массовые беспорядки."Мы не знаем истинных причин происшедшего, поэтому тут нельзя говорить, что это передел сферы ритуальных услуг. При этом мы можем говорить, что, действительно, это происходит в отрасли по всей территории РФ. У нас есть конкретные примеры на Урале. Да, у нас возникают ситуации, когда происходит передел рынка и конкурентная борьба выходит за рамки дозволенного, возникает нарушение закона и криминальные структуры. Когда люди появляться с оружием, то мы должны называть вещи своими именами. Конечно, такая тенденция есть. Напомню, что в прошлом году в Екатеринбурге был поджог на кладбище», — пояснила Андреева.

Спасет ли лицензирование?

Решение проблем с установкой памятников на кладбищах видят и в введении лицензирования наподобие реформы столичного такси. Как заявил руководитель программ подготовки кадров для похоронных служб Российского государственного университета туризма и сервиса Павел Уланов, сфера ритуальных услуг в стране отрегулирована лишь частично, чем и пользуются криминальные структуры.

«Если говорить о базовых услугах, таких как агентские услуги, услуги по захоронению, то это более-менее урегулированные сферы. Хотя и там тоже не хватает регулирования. Если говорить конкретно о производстве и установке надмогильных сооружений, то, к сожалению, там нет никаких нормативов и регулирования. Профстандарт мы сейчас только готовим по этому вопросу», — пояснил он.

Уланов уверен, что необходимые документы в ближайшее время будут приняты, в том числе и внедрен регламент уровня профессионализма. «Это будет в свете пакетов законов о проведении независимой оценки профессиональной квалификации, которые уже в первом чтении приняты. Если будет требование, что это должен будет делать человек обученный и аттестованный, то, наверное, из сферы интересов нелегальных мигрантов этот вопрос исчезнет», — считает он.

В целом, по словам Уланова, работа кладбищ в регионе регулируется государственными структурами. Что же касается отдельно работ по камню, то от будущих «разборок» в данной сфере спасет лицензирование. «Мне эта ситуация напоминает то же самое, что у бомбил такси, ввели все-таки лицензию, как-то начали контролировать. Когда уделяет внимание государство и профессиональное сообщество, то это проще. А так, честно говоря, никто не мог такого даже ожидать, что такое возможно», — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая на Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. В криминальных разборках приняли участия порядка двухсот человек: трое погибли, а двадцать получили травмы различной степени тяжести. Ведется следствие.