Ереван, 17 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Президенты Армении и Азербайджана, Серж Саргсян и Ильхам Алиев, подтвердили приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта, говорится в совместном заявлении представителей Минской группы ОБСЕ — главы МИД России Сергея Лаврова, госсекретаря США Джона Керри и госсекретаря по европейским делам Франции Арлема Дезира по итогам состоявшейся 16 мая в Вене встречи с президентами Армении и Азербайджана для продвижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

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Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте ОБСЕ, сопредседатели заявляют, что военного решения конфликта карабахского конфликта быть не может и настаивают на важности соблюдения соглашений о прекращении огня 1994 и 1995 годов.

«Президенты подтвердили свою приверженность прекращению огня и мирному урегулированию конфликта. Для снижения риска дальнейшего насилия они договорились завершить в кратчайшие сроки внедрение механизмов ОБСЕ по проведению расследований (инцидентов на границе). Президенты также договорились о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты договорились продолжить под эгидой Международного Комитета Красного Креста обмен данными о пропавших без вести, о чем говорилось еще во время парижского саммита в октябре 2014 года.

Согласно сообщению, президенты договорились провести следующий раунд встречи, место проведения которой будет согласовано в июне, с целью возобновления переговоров о всеобъемлющем урегулировании конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно официальной информации, в Вене вечером 16 мая президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в обсуждении, которое состоялось по инициативе министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и прошло при участии госсекретаря США Джона Керри, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Франции по европейским вопросам Арлема Дезира. Во встрече участвовали министры иностранных дел двух стран Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедов, послы Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрие (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

В начале мая президент Армении Серж Саргсян называл три условия, необходимые для возобновления переговоров по урегулированию карабахской проблемы: формирование мер доверия и внедрение механизмов расследования инцидентов на границе, адресные заявления международного сообщества о ситуации в зоне конфликта и гарантии того, что Азербайджан не пойдет на новую агрессию и террор против народа Карабаха.

По мнению экспертов, несмотря на то, что условия Саргсяна выполнены не были, встреча президентов двух стран всё же состоялась. Более того, во время встречи ситуация в зоне карабахского конфликта оставалась крайне напряжённой, стороны конфликта сообщили о жертвах и обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Редактор ИА REGNUM, политолог Модест Колеров в интервью одному из армянских сайтов заявил, что бессмысленно возобновлять переговоры по карабахскому урегулированию, если не сделаны соответствующие выводы из апрельской войны. «Мне абсолютно не понравилось заявление американского сопредседателя Минской группы Уорлика, что необходимо возобновить переговоры без предусловий. Эта позиция просто противоречит заявлению Сержа Саргсяна, что для возобновления переговоров должно быть сделано три шага. Это очень плохо. Думаю, Армения должна настаивать на выполнении своих требований, потому что не Армения развалила переговорный процесс, а Азербайджан, и возобновить переговоры без предусловий означает притворяться, что ничего не было, что войны не было, и люди не погибли, никто никому не отрубал голову. А если мы знаем, что отрубали головы, не нужно придуриваться, что ничего не было. По этой причине я считаю, что пока не пришло время для встречи Саргсяна и Алиева, поскольку не выполнены предусловия», — отметил Колеров.

Руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян однако утверждает, что президент Армении Серж Саргсян отправился в Вену не для того, чтобы вести переговоры с президентом Азербайджана, а чтобы принять участие во встрече, в ходе которой должны быть достигнуты договоренности о возобновлении переговоров.

«Я прошу отличать встречу от переговоров. Это не переговоры, это переговоры по вопросу возобновления переговоров. Естественно, если по предложениям, которые были озвучены президентом республики и являются очень логичными (реакция Минской группы на них также была положительной), будет достигнуто согласие, естественно, уже речь пойдет о переговорах. И я прошу не формулировать визит как переговоры. Это не переговоры, это встреча, на которой должны быть достигнуты договоренности о переговорах в дальнейшем», — в беседе с радио «Азатутюн» сказал Багдасарян.

Бывший пресс-секретарь МИД Армении Владимир Карапетян назвал смехотворными заявления Ваграма Багдасаряна о том, что высшее должностное лицо отправилось вести переговоры для возобновления переговоров.

«Как может высшее должностное лицо подготавливать свою встречу? Может быть более несерьёзное отношение? Не верьте заявлениям о том, что это для возобновления переговоров. Подготовительные встречи не проводятся на уровне президентов. И те республиканцы, которые говорят, что должна быть подготовлена предварительная встреча, обесценивают важность как встречи, так и переговорщика. Очевидно, что идёт активный переговорный процесс. Естественно, что все договоренности были достигнуты заранее», — сказал Карапетян в интервью hraparak.am.