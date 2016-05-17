Москва, 17 мая, 2016, 10:29 — ИА Регнум. На майские праздники лидирующее место среди зарубежных направлений у российских туристов все более прочно занимает Греция. В России туристы выбирают Сочи. Таковы итоги, которые подвели ведущие туроператоры, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная поляна, Сочи

Из-за закрытых Египта и Турции многие выездные направления показали позитивную динамику. Рейтинг самых популярных направлений мая возглавили Греция, Тунис, Таиланд, Вьетнам, Болгария, ОАЭ, Иордания.

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Среди российских курортов лидирует Сочи. Туристы также активно бронировали экскурсионный Крым, Подмосковье, Абхазию. А вот спрос на традиционные экскурсионные программы по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, Москву и другие города в этом году «просел».

Между тем глубина продаж в сегменте выездного туризма остается невысокой. Многие российские граждане предпочитают отдохнуть на 2−3 дня меньше или выбирают другие способы сократить свои расходы на отдых. В первую очередь «под нож» идут экскурсии, приобретаемые на месте. Некоторые принимают решение снизить звездность отеля.

По оценкам туроператоров, по выездным направлениям средний чек сократился на 50−100 долларов на человека. По направлениям внутреннего туризма средний чек почти не изменился в сравнении с прошлым годом.

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Как сообщало ИА REGNUM, структура российского туризма коренным образом изменилась: количество внутренних турпотоков в 2015 году возросло на 20−25%, въездных — на 16%. Также сократился на 31,4% выездной туризм. В России развивают несколько направлений туризма — в частности познавательный, сельский и автотуризм.