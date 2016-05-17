Вашингтон, 17 мая, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В США сотрудник аппарата генерального инспектора ЦРУ «случайно» удалил электронную версию скандального «доклада о пытках» комитета сената США по разведке, сообщает телеканал Fox News.

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По данным телеканала, «по ошибке» была удалена не только электронная версия, но и «случайно» был уничтожен жесткий диск с копией доклада. Уточняется, что инцидент произошел почти год назад — летом 2015 года.

Несмотря на то, что действия сотрудника внутреннего надзорного органа ЦРУ сильного вреда не нанесли — копия документа хранится и в других ведомствах, удивительно то, что сделано это именно в структуре, которая должна следить за выполнением правовых норм в ЦРУ.

Документ представляет собой 6 тыс. 700 страниц, на которых подробно описывались пытки, применяемые сотрудниками ЦРУ в ходе расследований дел о терроризме с 2001 по 2006 года.

Комитет сената США начал свою работу над докладом в 2009 году. В 2014 году документ был частично опубликован, однако основное его содержание до сих пор засекречено.