Волгоград, 17 мая, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В Волгоградской области льготники ощущают острую нехватку бесплатных препаратов, в частности, инсулина. На обеспечение этим препаратом и отказ местных врачей выписывать его по рецепту жалуются жители отдаленных районов региона. Эта проблема стала темой обсуждения на заседании рабочей группы регионального отделения Общероссийского народного фронта с представителями комитета здравоохранения Волгоградской области, аптечной сети, регионального Роспотребнадзора и журналистами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ 17 мая.

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В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что проблема острой нехватки инсулина для больных сахарным диабетом в марте и апреле текущего года сложилась из-за проведения торгов по закупке, которые пришлось организовывать в связи с новыми требованиями Федеральной антимонопольной службы России.

По словам заместителя председателя областного комитета здравоохранения Анатолия Себелева, проблема, с которой сталкивается ведомство, — запрет ФАС на закупки инсулиновых препаратов по торговым наименованиям. Из-за этого заказы были перенесены на один месяц.

«На сегодняшний день инсулина закуплено на 130 млн рублей, в мае ожидается подписание контрактов на закупку препаратов на сумму 16,6 млн рублей», — отметил Анатолий Себелев, добавив, что из 15 заявленных электронных аукционов по закупке инсулиновых препаратов на общую сумму 96 млн рублей в 12 уже определился победитель — это ГУП «Волгофарм».

Также, как отметили эксперты, дефицит бюджетного финансирования на лекарственное обеспечение жителей Волгоградской области составляет около 70%. Как отметил руководитель волгоградского филиала Общероссийской организации онкогематологичеких больных «Содействие», сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при облздраве Андрей Солодовников, «ы регионе проблема наблюдается по всем категориям людей, с различными заболеваниями, которым также жизненно необходимы лекарственные препараты». По его словам, виновны в этой ситуации депутаты областной думы, которые утверждали сумму на лекарства в бюджете региона.

Еще одной острой проблемой в Волгоградской области является возврат сэкономленных средств при проведении торгов на закупку лекарств в бюджет региона, а не в бюджет комитета здравоохранения. По информации Анатолия Себелева, согласно персонифицированной заявки, жителям Волгоградской области федеральным льготникам на лекарства требуется 1 млрд 502 млн рублей, региональным — 1 млрд 537 млн руб­лей, пишет издание «АиФ». При этом на реализацию программ по гарантированному обеспечению лекарствами льготных категорий граждан предусмотрено на 2016 год из средств федерального бюджета 407 млн рублей, из регионального — 500 млн рублей.

По итогам обсуждения «фронтовики» решили запросить у комитета Росздравнадзора объективную информацию по проведенной проверке на предмет расходования выделенных на закупку препаратов средств и дефицита финансирования. Кроме того, отметил представитель регионального отделения ОНФ Константин Глушенок, активисты ОНФ планируют сформировать обращение к губернатору Волгоградской области по проблеме острого дефицита финансирования в регионе на закупку бесплатных препаратов.

Читайте также: Больных раком и диабетом Минздрав Волгоградской области лишил льготных лекарствДобавим, что в прошлом году Волгоградская область планировала направить на обеспечение льготными лекарствами около миллиарда рублей. Для сравнения, в 2012 году на эти цели из бюджета было выделено из бюджета области 170 миллионов рублей, то в 2014 году уже порядка 700 миллионов рублей. Летом 2015 года, согласно распоряжению правительства РФ, региону на эти цели из федерального бюджета было выделено свыше 291 миллиона рублей. Всего в области проживает более 300 тысяч получателей льготных препаратов, из них 44 тысячи пользуются поддержкой из федеральной казны, свыше 260 тысяч человек обеспечиваются медикаментами за счет средств региона.