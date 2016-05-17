В облбюджете на льготные лекарства для волгоградцев не хватает почти 70%
Волгоград, 17 мая, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В Волгоградской области льготники ощущают острую нехватку бесплатных препаратов, в частности, инсулина. На обеспечение этим препаратом и отказ местных врачей выписывать его по рецепту жалуются жители отдаленных районов региона. Эта проблема стала темой обсуждения на заседании рабочей группы регионального отделения Общероссийского народного фронта с представителями комитета здравоохранения Волгоградской области, аптечной сети, регионального Роспотребнадзора и журналистами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ 17 мая.
В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что проблема острой нехватки инсулина для больных сахарным диабетом в марте и апреле текущего года сложилась из-за проведения торгов по закупке, которые пришлось организовывать в связи с новыми требованиями Федеральной антимонопольной службы России.
По словам заместителя председателя областного комитета здравоохранения Анатолия Себелева, проблема, с которой сталкивается ведомство, — запрет ФАС на закупки инсулиновых препаратов по торговым наименованиям. Из-за этого заказы были перенесены на один месяц.
«На сегодняшний день инсулина закуплено на 130 млн рублей, в мае ожидается подписание контрактов на закупку препаратов на сумму 16,6 млн рублей», — отметил Анатолий Себелев, добавив, что из 15 заявленных электронных аукционов по закупке инсулиновых препаратов на общую сумму 96 млн рублей в 12 уже определился победитель — это ГУП «Волгофарм».
Также, как отметили эксперты, дефицит бюджетного финансирования на лекарственное обеспечение жителей Волгоградской области составляет около 70%. Как отметил руководитель волгоградского филиала Общероссийской организации онкогематологичеких больных «Содействие», сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при облздраве Андрей Солодовников, «ы регионе проблема наблюдается по всем категориям людей, с различными заболеваниями, которым также жизненно необходимы лекарственные препараты». По его словам, виновны в этой ситуации депутаты областной думы, которые утверждали сумму на лекарства в бюджете региона.
Еще одной острой проблемой в Волгоградской области является возврат сэкономленных средств при проведении торгов на закупку лекарств в бюджет региона, а не в бюджет комитета здравоохранения. По информации Анатолия Себелева, согласно персонифицированной заявки, жителям Волгоградской области федеральным льготникам на лекарства требуется 1 млрд 502 млн рублей, региональным — 1 млрд 537 млн рублей, пишет издание «АиФ». При этом на реализацию программ по гарантированному обеспечению лекарствами льготных категорий граждан предусмотрено на 2016 год из средств федерального бюджета 407 млн рублей, из регионального — 500 млн рублей.
По итогам обсуждения «фронтовики» решили запросить у комитета Росздравнадзора объективную информацию по проведенной проверке на предмет расходования выделенных на закупку препаратов средств и дефицита финансирования. Кроме того, отметил представитель регионального отделения ОНФ Константин Глушенок, активисты ОНФ планируют сформировать обращение к губернатору Волгоградской области по проблеме острого дефицита финансирования в регионе на закупку бесплатных препаратов.
Читайте также: Больных раком и диабетом Минздрав Волгоградской области лишил льготных лекарствДобавим, что в прошлом году Волгоградская область планировала направить на обеспечение льготными лекарствами около миллиарда рублей. Для сравнения, в 2012 году на эти цели из бюджета было выделено из бюджета области 170 миллионов рублей, то в 2014 году уже порядка 700 миллионов рублей. Летом 2015 года, согласно распоряжению правительства РФ, региону на эти цели из федерального бюджета было выделено свыше 291 миллиона рублей. Всего в области проживает более 300 тысяч получателей льготных препаратов, из них 44 тысячи пользуются поддержкой из федеральной казны, свыше 260 тысяч человек обеспечиваются медикаментами за счет средств региона.