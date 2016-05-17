Москва, 17 мая, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Оптимистические настроения вновь вернулись на нефтяной рынок. Brent достигла исторического максимума с начала года в $49 за баррель. Причин роста достаточно много, считает замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

forwallpaper.com Нефть

«Во-первых, в США на прошлой неделе коммерческие запасы нефти впервые за последний месяц упали, хотя до этого примерно месяц демонстрировали устойчивую тенденцию к снижению темпов роста. А на прошлой неделе запасы нефти в Америке сократились на 3,4 млн баррелей, до 540 млн баррелей. Во-вторых, вышедший 13 мая отчет компании Baker Hughes о числе активных нефтедобывающих платформ в США показал, что за неделю количество таких платформ сократилось на 10 единиц, с 328 до 318 штук. Это тоже усилило «бычьи» настроения на рынке нефтяных фьючерсов.

Кроме того, на прошлой неделе в США был опубликован доклад американского Министерства энергетики, в котором был повышен прогноз мирового спроса на нефть и иные энергоресурсы. Американское ведомство заявило, что спрос на нефть, начиная с текущего и до 2040 года, будет расти примерно на 1,4% в год. Это позволит к указанному году вывести цену на уровень $141 за баррель, ниже которого нефть в 2040 году уже не опустится. Эта новость тоже позитивно повлияла на динамику нефтяных котировок.

16 мая инвестиционный банк Goldman Sachs выпустил обзор, в котором заявил, что двухлетний период избыточного предложения нефти подошел к концу, и ему на смену идет эпоха дорогостоящей нефти. Нужно отметить, что неделей ранее подобный прогноз на более долгосрочную перспективу выпустила консалтинговая компания Wood Mackenzie. В нем говорится, что за прошлый год в мире открыли месторождений жидких углеводородов всего на 2,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Это самый низкий уровень открытий запасов с 1954 года. Для сравнения: Россия и Саудовская Аравия добывают не менее 3,5 млрд баррелей ежегодно каждая. К 2035 году мир может столкнуться с дефицитом нефти, считают эксперты Wood Mackenzie.

Такие мнения, как точка зрения Wood Mackenzie и Goldman Sachs, способны оказать влияние на нефтяной рынок. Сейчас они остаются пессимистами в области запасов и обеспечения надежных поставок нефти и, соответственно, оптимистами в плане роста цены на нефть. В моменте рынок подтверждает их долгосрочные выводы. В ближайшее время будет достигнута цель $50 за баррель, а потом нефть двинется в сторону среднесрочной целевой цены в $60 за баррель», — пояснила эксперт.

«Однако слишком радоваться тоже преждевременно. Для того чтобы сейчас делать прогнозы о том, когда нефть вернется на уровень $100 и даже $80 за баррель, надо убедиться в том, что восстановление добычи сланцевой нефти в США не обрушит опять котировки. Поэтому пока еще рано говорить об окончании эпохи дешевой нефти. Уже на уровне $52 за баррель может быть сильное сопротивление росту нефтяных цен, а далее нефть постепенно и с коррекциями достигнет уровня в $60 за баррель уже во втором полугодии», — высказала свое мнение Мильчакова.

«Но, несомненно, в долгосрочной перспективе тренд по нефти будет растущим. И если объемы добычи будут превышать объемы вновь открытых запасов нефти, то возвращение сырья к уровню цен в $100 за баррель и более высоких трехзначных цифр станет реальностью даже скорее, чем можно ожидать», — резюмировала эксперт.