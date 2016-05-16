Москва, 16 мая, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы сегодня, 16 мая, арестовал в общей сложности девять фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище столице. Об этом сегодня, 16 мая, передает «Русская служба новостей»

quadratin.com.mx Задержанные

По ходатайству следствия суд санкционировал аресты девяти человек. Среди них бывший сотрудник полиции Никита Мошенко. Также арестованы Александр Бочарников и Вячеслав Серов, которые подозреваются в убийстве на Хованском кладбище гражданина Таджикистана.

Продлен срок ареста начальнику 3-го территориального отделения предприятия «Ритуал» Юрию Чабуеву.

Всего в Пресненский суд Москвы были доставлены 14 предполагаемых участников побоища на Хованском кладбище. Напомним, жертвами столкновений стали три человека. Правоохранительным органам удалось задержать более 110 участников драки.