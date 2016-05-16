Москва, 17 мая, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Сегодня завершились игры 29-го тура чемпионата России по футболу в РФПЛ. Стали известны клубы, которые уже этим летом и осенью стартуют в Лиге чемпионов и Лиги Европы.

Футбольное поле

Начался предпоследний тур чемпионата России вчера тремя матчами:

«Крылья Советов» — «Рубин» 1:1 (0:0)

(0:0) «Анжи» — «Мордовия» 3:0 (1:0)

— «Мордовия» (1:0) «Зенит» — «Локомотив» 1:1 (1:1)

После этого «Зенит» потерял шансы сохранить в этом году чемпионское звание.

Сегодня были сыграны остальные матчи тура. Они принесли следующие результаты:

«Амкар» — «Уфа» 1:0 (0:0)

— «Уфа» (0:0) «Кубань» — «Динамо» 1:0 (1:0)

— «Динамо» (1:0) «Спартак» — «Урал» 3:0 (1:0)

— «Урал» (1:0) «Ростов» — «Урал» 1:0 (0:0)

— «Урал» (0:0) ЦСКА — «Краснодар» 2:0 (1:0)

После одержанных домашних побед определились участники Лиги чемпионов, это ЦСКА и «Ростов», хотя вопрос о том, кто из них станет в этом году чемпионом России, предстоит решить в последнем туре. Армейцам нужна будет победа в Казани над «Рубином».

"Спартак» тоже одержал дома победу, обеспечив себе участие в Лиге Европы наряду с «Зенитом» и «Краснодаром». «Зенит», как обладатель Кубка России, начнёт выступление в Лиги Европы прямо с группового этапа, а вот «Краснодару» и «Спартаку» предстоят отборочные игры.

Остаётся ещё вопрос о том, кому достанутся бронзовые медали чемпионата. Если «Зенит» в последнем туре проиграет в Москве «Динамо», а «Краснодар» дома выиграет у «Амкара», то третье место достанется краснодарцам, а «Зенит» останется в этом году только с Кубком России, что будет для команды с такими возможностями почти провалом. Мы говорим «почти» только из уважения к Кубку России.

«Амкар», победив дома «Уфу», снял все вопросы о сохранении места в РФПЛ.

Наконец, ещё один вопрос разрешится в последнем туре: кто из аутсайдеров покинет высшую лигу, кто попадёт в переходные матчи, а кто избежит этой участи. Сейчас хвост турнирной таблицы, где и находятся потенциальные неудачники чемпионата, выглядит так.

«Кубань» — 26 очков,

«Анжи» — 25 очков,

«Динамо» — 25 очков,

«Уфа» — 24 очка,

«Мордовия» — 24 очка.

Заключительный тур чемпионата России пройдёт в субботу, 21 мая, в 13:30. Все матчи пройдут в одно время.

Турнирную таблицу перед последним туром можно посмотреть здесь.

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