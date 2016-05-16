Вашингтон, 16 мая, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Инвесторы-миллионеры считают победу Хилари Клинтон на президентских выборах более выгодным с точки зрения инвестиционных возможностей, чем Дональда Трампа, передает CNBC.

russkiymir.ru Ставка

В марте CNBC провел опрос («Millionaire Survey») 750 людей с состоянием от $1 млн. Из опрошенных 42% видят в победе демократа Клинтон «хорошие возможности для инвестиций». В улучшение финансового климата при президентстве Трампа верят лишь 36% богачей.

Важным мотивом при голосовании послужила политическая ориентация миллионеров. 82% голосовавших за Хилари Клинтон респондентов были демократы и только 10% — представители «Великой старой партии». Трампа поддержали 62% республиканцев и 13% демократов. Таким образом, Трам пользуется большей популярностью среди «чужих», чем Клинтон. При этом поддержка миллиардера среди своих республиканцев заметно ниже, чем у бывшего госсекретаря США.