Воронеж, 16 мая, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Алексей Чернов уволен с поста главного врача «Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1», исполняющим обязанности главврача учреждения назначена Елена Воронина. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в БСМП.

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Согласно данным департамента здравоохранения, Чернов уволился с поста руководителя БСМП по собственному желанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 9 мая, в Воронеже разразился скандал. В местным СМИ появились сообщения о том, что сотрудники учреждения издеваются над пожилым пациентом — ветераном Великой Отечественной войны, попавшим в больницу с переломом шейки бедра. По версии следствия, сотрудник больницы предложил близким ветерана заплатить за операцию. Врач пояснил, что операция сложная, и в силу возраста пациента выход из наркоза может быть сложным, а вот если заплатить — этот риск «снизится». Когда же врач получил отказ, ветерана попытались выписать из больницы, заявив, что у него проблемы с психикой. Оставили ветерана в больнице только после вмешательства общественности. Но и здесь проблемы не закончились: в палате ветерана установили видеорегистратор, который снял, как одна из санитарок ночью вытащила из одежды пожилого пациента деньги.

После скандала проверки в больнице начали СКР, прокуратура, Росздравнадзор, контрольное управление правительства области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Сам Алексей Чернов историю с ветераном расценил как «наезд на государственную медицину».