Тирасполь, 16 мая, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Более половины жителей Приднестровья определяют свою первичную идентичность как «приднестровцы», и лишь около четверти считают себя в первую очередь русскими. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологами Приднестровского госуниверситета под руководством декана факультета общественных наук ПГУ Елены Бобковой, передает корреспондент ИА REGNUM.

vspmr.org Флаг Приднестровской Молдавской Республики

«Отвечая на вопрос, «Кем бы вы себя назвали в первую очередь?», 53,1% отметили вариант «я приднестровец», 25,1% — «я русский». 9,7% отметили вариант «я молдаванин», 5,9% — «я украинец», — сообщила социолог. Остальные национальности, по ее словам, набрали не более 2%. Бобкова считает, что такой результат обусловлен тем, что для жителей ПМР «вопрос национальности не играет определяющего значения».

«Приднестровцы в первую очередь руководствуются государственной идентичностью, считают себя гражданами Приднестровской Молдавской Республики, и это показывает, что процесс государственного строительства, проходивший в непростых условиях, переходит на другой, более качественный уровень, — прокомментировал итоги опроса глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. — У нас есть все основания говорить о том, что государственность Приднестровья базируется в том числе и на приднестровской идентичности населения… Это важный фактор, который помогает нам работать в области внешней политики».

ИА REGNUM отмечает, что власти Приднестровья уже на протяжении полутора лет проводят государственную кампанию «Я — приднестровец», призывающую граждан фактически к отказу от национальной идентичности, в том числе русской, в пользу «приднестровской» идентичности. Причем речь в данной агитационной кампании идет не просто о гражданской идентичности, а в более широком контексте — именно о новой «национальности».

Так, в ходе переписи населения, которая проходила в ПМР в октябре 2015 года, приднестровские власти агитировали граждан записываться «приднестровцами» по национальности. К примеру, правительственная пресс-служба, рассказывая о визите переписчиков к и.о. премьера Майе Парнас, акцентировала внимание на том, что, «отвечая на вопрос, к какой национальности вы себя относите, Майя Парнас гордо ответила: «Я — приднестровец!»

Полные итоги прошлогодней переписи, проведенной, к слову, на российские деньги, пока не объявлены. Предыдущая же перепись населения в ПМР проводилась в 2004 году. Тогда 31,9% жителей республики идентифицировали себя как молдаване, 30,3% — русские, 28,8% — украинцы. В республике также проживают болгары (2,5%), гагаузы (0,7%), белорусы (0,7%). В целом на территории Приднестровья проживают жители 35 национальностей, среди которых — немцы, евреи, татары, армяне и др. О «приднестровцах» по национальности тогда ничего не сообщалось.