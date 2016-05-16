«Приднестровцы увидели в Крыме наиболее предпочтительный пример для ПМР»
Тирасполь, 16 мая, 2016, 22:38 — ИА Регнум. За последние три года число сторонников включения Приднестровья в состав РФ увеличилось вдвое. Об этом заявил, комментируя результаты социологического исследования, проведенного Приднестровским госуниверситетом, замглавы МИД ПМР Игорь Шорников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, согласно соцопросу, Около 89,9% граждан Приднестровья выступают за восточный вектор развития республики. При этом 71,7% приднестровцев выступают за независимость ПМР и последующее свободное присоединение республики к России. И лишь 18,2% считают наиболее предпочтительной интеграцию независимого Приднестровского государства в «евразийское пространство» (Евразийский Экономический Союз).
Шорников отметил, что при проведении аналогичного исследования в 2013 году за непосредственное присоединение к РФ выступали 33% приднестровцев. Рост числа сторонников присоединения к России, по словам дипломата, объясняется «крупными геополитическими событиями, которые произошли после 2013 года, в первую очередь, воссоединением Крыма с Россией». «Многие приднестровцы увидели в этом прецеденте наиболее предпочтительный пример для ПМР», — подчеркнул Игорь Шорников.
ИА REGNUM напоминает, что на прошедшем в Приднестровье 17 сентября 2006 года референдуме более 97% пришедших на избирательные участки высказались за независимость и свободное присоединение к России.
Нынешние власти Приднестровья, а также их московские «партнеры» в последние годы пытаются подменить волеизъявление приднестровцев 2006 года за независимость и свободное объединение с Россией некой абстрактной «евразийской интеграцией» и придуманным ими «трансгеографическим образованием инновационного типа» под названием «Евразийский регион Приднестровье». Цель данных изобретений — использовать ПМР для втягивания в «евразийскую интеграцию» соседней Молдавии, которой в таком случае обещают в той или иной форме сдать Приднестровье.
На практике уже к 2014 году стала очевидной полная бессодержательность идеи «евразийской интеграции» Приднестровья, за которой в действительности скрывается отсутствие политической воли к реальной интеграции ПМР в Россию. Такую интеграцию просто невозможно реализовать в рамках логики признания «территориальной целостности Республики Молдова», которой Москва следует со все более завидной бюрократической дотошностью.
В последующий период времени вопреки мантрам про «евразийскую интеграцию» Россия фактически потеряла Приднестровье экономически: доля РФ в приднестровском экспорте сократилась до 5−7%. Тем не менее, власти ПМР провозгласили и продолжают называть «евразийскую интеграцию» национальной идеей Приднестровья.