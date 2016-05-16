Тирасполь, 16 мая, 2016, 22:38 — ИА Регнум. За последние три года число сторонников включения Приднестровья в состав РФ увеличилось вдвое. Об этом заявил, комментируя результаты социологического исследования, проведенного Приднестровским госуниверситетом, замглавы МИД ПМР Игорь Шорников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Общественный транспорт на улицах Тирасполя

Напомним, согласно соцопросу, Около 89,9% граждан Приднестровья выступают за восточный вектор развития республики. При этом 71,7% приднестровцев выступают за независимость ПМР и последующее свободное присоединение республики к России. И лишь 18,2% считают наиболее предпочтительной интеграцию независимого Приднестровского государства в «евразийское пространство» (Евразийский Экономический Союз).

Шорников отметил, что при проведении аналогичного исследования в 2013 году за непосредственное присоединение к РФ выступали 33% приднестровцев. Рост числа сторонников присоединения к России, по словам дипломата, объясняется «крупными геополитическими событиями, которые произошли после 2013 года, в первую очередь, воссоединением Крыма с Россией». «Многие приднестровцы увидели в этом прецеденте наиболее предпочтительный пример для ПМР», — подчеркнул Игорь Шорников.

ИА REGNUM напоминает, что на прошедшем в Приднестровье 17 сентября 2006 года референдуме более 97% пришедших на избирательные участки высказались за независимость и свободное присоединение к России.

Нынешние власти Приднестровья, а также их московские «партнеры» в последние годы пытаются подменить волеизъявление приднестровцев 2006 года за независимость и свободное объединение с Россией некой абстрактной «евразийской интеграцией» и придуманным ими «трансгеографическим образованием инновационного типа» под названием «Евразийский регион Приднестровье». Цель данных изобретений — использовать ПМР для втягивания в «евразийскую интеграцию» соседней Молдавии, которой в таком случае обещают в той или иной форме сдать Приднестровье.

На практике уже к 2014 году стала очевидной полная бессодержательность идеи «евразийской интеграции» Приднестровья, за которой в действительности скрывается отсутствие политической воли к реальной интеграции ПМР в Россию. Такую интеграцию просто невозможно реализовать в рамках логики признания «территориальной целостности Республики Молдова», которой Москва следует со все более завидной бюрократической дотошностью.

В последующий период времени вопреки мантрам про «евразийскую интеграцию» Россия фактически потеряла Приднестровье экономически: доля РФ в приднестровском экспорте сократилась до 5−7%. Тем не менее, власти ПМР провозгласили и продолжают называть «евразийскую интеграцию» национальной идеей Приднестровья.