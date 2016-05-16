Ростов-на-Дону, 16 мая, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» на своем поле в Ростове-на-Дону победил екатеринбургский ФК «Урал» с минимальным счетом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата России. Игра состоялась сегодня, 16 мая.

fc-rostov.ru Победа ФК «Ростов»

Таким образом «Ростов» набирает 60 очков по итогам 29 игр, и увеличивает отрыв от петербургского «Зенита» до четырех баллов. «Ростов» уже обеспечил себе как минимум второе место в турнирной таблице.

Это даже «Ростову» право на участие в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

«Зенит» сможет участвовать в Лиге Европы.

Лидерство в чемпионате России сохраняет московский ЦСКА. В матче 29-го тура армейцы одолели на своем поле «Краснодар» со счетом 2:0. ЦСКА набрали 62 очка.