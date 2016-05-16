Анкара, 16 мая, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Молодой турецкий политик Эрен Эрдем — сообщает аналитический центр OSTKRAFT — раскрыл сенсационную информацию об особых отношениях турецких властей с ИГИЛ. Депутат от Народно-республиканской партии (НРП) выбрал для этого парламент Турции — все, что сказано в парламенте, обязано транслироваться на специальном парламентском ТВ, а также это даёт возможность цитировать его сообщения — а за это пока ещё не всегда в Турции сажают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

В прошлом году, 10 декабря, депутат, выступая в парламенте Турции, представил документы, в которых раскрывалась информация о поставках из Турции в Сирию отравляющего вещества — зарина. Запад знает о том, кто стоит за проведёнными в 2013 году в Сирии химическими атаками с применением зарина, но молчит. Ведь Западу выгодней обвинять в этом правительство Башара Асада.

12 мая в парламенте политик вышел к трибуне с толстой стопкой распечаток — 422 страницы стенограмм переговоров боевиков ИГИЛ, прослушанных Национальным разведывательным управлением Турции (MIT).

Подробности об этом читайте здесь: Раскрыты прямые связи Эрдогана с ИГИЛ