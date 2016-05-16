Вашингтон, 16 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Чемпиона мира по бокcу в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер не получит гонорар, который был ему обещан за бой с российским претендентом на титул Александром Поветкиным. Об этом сегодня, 16 мая, сообщали журналистам глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который представляет интересы Поветкина.

Цитата из к/ф «Новые времена». Реж. Чарльз Чаплин. 1936. США Бокс!

Напомним, ранее стало известно, что бой между Уайлдером и Поветкиным, запланированный на 21 мая в Москве, перенесен на неопределенный срок, после того, как у российского боксера в крови были обнаружены следы пресловутого мельдония.

Рябинский сообщил, что деньги, которые полагались Уайлдеру за бой, лежат в банке под условия «эскроу». Это означается, денежная сумма лежит на имя определённого лица, но с тем условием, что выдадут её ему лишь после выполнения некоторых условий. В данном случае условием является проведение боя, которого не будет.

Промоутер уточнил, что команда Уайлдера уже написала в банк письмо о том, чтобы деньги не были возвращены российской стороне. В свою очередь, российская сторона написала письмо в банк о том, что предстоит разбирательство. «Деньги они не получат, речь идет о том, что их получим мы», — пояснил Рябинский.

Напомним, по договору Уайлдеру за бой с Поветкиным при любом результате полагалось $4,6 млн.

Как ранее сообщало иа регнум, весь сыр-бор начался из-за того, что в допинг-пробе Поветкина было обнаружено очень низкое содержание мельдония, который считается допингом. По словам Рябинского речь идет о 0,07 микрограмм. Поветкин уже заявил, что последний раз принимал этот препарат в августе 2015 года, когда он ещё не считался допингом.