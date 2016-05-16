Из-за отмены боя с Поветкиным, чемпион WBC Уайлдер лишился $4,6 млн
Вашингтон, 16 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Чемпиона мира по бокcу в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер не получит гонорар, который был ему обещан за бой с российским претендентом на титул Александром Поветкиным. Об этом сегодня, 16 мая, сообщали журналистам глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который представляет интересы Поветкина.
Напомним, ранее стало известно, что бой между Уайлдером и Поветкиным, запланированный на 21 мая в Москве, перенесен на неопределенный срок, после того, как у российского боксера в крови были обнаружены следы пресловутого мельдония.
Рябинский сообщил, что деньги, которые полагались Уайлдеру за бой, лежат в банке под условия «эскроу». Это означается, денежная сумма лежит на имя определённого лица, но с тем условием, что выдадут её ему лишь после выполнения некоторых условий. В данном случае условием является проведение боя, которого не будет.
Промоутер уточнил, что команда Уайлдера уже написала в банк письмо о том, чтобы деньги не были возвращены российской стороне. В свою очередь, российская сторона написала письмо в банк о том, что предстоит разбирательство. «Деньги они не получат, речь идет о том, что их получим мы», — пояснил Рябинский.
Напомним, по договору Уайлдеру за бой с Поветкиным при любом результате полагалось $4,6 млн.
Как ранее сообщало иа регнум, весь сыр-бор начался из-за того, что в допинг-пробе Поветкина было обнаружено очень низкое содержание мельдония, который считается допингом. По словам Рябинского речь идет о 0,07 микрограмм. Поветкин уже заявил, что последний раз принимал этот препарат в августе 2015 года, когда он ещё не считался допингом.