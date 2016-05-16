Москва, 16 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Минфин ожидает перехода экономики России к росту в конце 2016 года, что, в целом, не противоречит ожиданиям на 2017 год. По итогам 2017 года планируется рост ВВП на уровне 1−1,5%. Вот только устойчивым экономическим ростом это можно назвать с большой натяжкой, так как валютный риск остается весьма высоким, а он в свою очередь сдерживает инвестиционную активность, заявил завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Минфина о росте экономике в 2016 году.

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«ЦБ видит инфляционные риски в бюджетной неопределенности, поэтому не снижает процентные ставки. Но главным инфляционным риском является ожидание дальнейшей девальвации рубля, что в условиях инфляционного таргетирования приведет к переходу от сверхжесткой денежно-кредитной политики к полностью неадекватной», — пояснил эксперт.

«Можно ли рассчитывать на устойчивый рост ВВП, когда динамика инвестиций имеет отрицательный тренд? Устойчивый рост возможен только с временным лагом минимум год-два после начала инвестиционной фазы, чего пока не наблюдается», — считает Ордов.

«Робкие надежды на смену тренда в 2016 году вселяет пресловутая надежда на достижение дна. Относительно дна можно статистически увидеть плюс, но вернуться к уровню 2007 года с такими темпами экономика России сможет только после 2020 года. И это лишь робкие надежды, а не пессимистичный прогноз. Пессимизма в экономике слишком много», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «к концу 2016 года экономика России может выйти на положительные темпы роста». В то же время министр финансов подчеркнул, что бюджет РФ под новые реалии еще не подстроился.

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