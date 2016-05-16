Степанакерт, 16 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян подписал 16 мая указ о проведении летнего призыва на воинскую службу и демобилизации военнослужащих за 2016 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Карабаха

President.nkr,am Президент Карабаха Бако Саакян

15 мая Бако Саакян посетил один из участков границы на юге республики, где ознакомился с ходом службы солдат и текущей ситуацией.

13 мая президент Армении Серж Саргсян также подписал указ о проведении летнего призыва на военную службу и демобилизации. Согласно указу, в мае-июле 2016 года должны быть демобилизированы военнослужащие, прошедшие обязательную воинскую и альтернативную службу в установленные сроки. Указ вступил в силу на следующий день после официального опубликования.

В начале мая стала известно, что правительство Армении намерено внести в парламент страны законопроект об отмене права на отсрочку от призыва в армию для студентов и призыва на обязательную военную службу всех юношей в возрасте 18 лет.

Идея отменить право на отсрочку от призыва на обязательную военную службу активно вошла в обращение после апрельских военных действий в Нагорном Карабахе, когда общественность стала поднимать вопрос о том, что на передовой служат призывники из социально необеспеченных семей.

В ответ министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что одной из причин является то, что дети из обеспеченных семей поступают в университеты. «В высшие учебные заведения в основном поступают дети из семей, представляющих средний и высший слои общества, и большая их часть в дальнейшем пополняет сержантский состав», — отметил министр обороны. Заявление Оганяна вызвало негодование в Армении.

По данным правительства изменения, в случае их принятия, коснутся примерно 700−800 молодых людей, бесплатно обучающихся в ВУЗах.

«Законом решается не только вопрос призыва, а решаются несколько вопросов, которые более важны. К примеру, вопрос социальной справедливости. Сыновья богатых хорошо сдали экзамен и поступили в ВУЗ, почему вы удивляетесь, что они не служили?», — заявил депутат Национального Собрания Теван Погосян, который также выступает за отмену призыва.