Лондон, 16 мая, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не отказывается от своих слов в отношении претендента на кресло главы Белого дома Дональда Трампа, которого глава британского правительства называл «глупцом» за предложение ввести временный запрет на въезд мусульман в Соединенное Королевство, заявили в администрации Кэмерона. Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

По словам представителя администрации, Дэвид Кэмерон отметил, что, без сомнения, будет работать с президентом США, кто бы им ни стал, а также добавил, что привержен поддержанию особых отношений с Вашингтоном.

В свою очередь, отвечая на вопрос журналистов относительно критики со стороны Кэмерона, Трамп отметил, что она является показателем того, что между ним и Кэмероном маловероятны хорошие отношения.