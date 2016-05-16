Москва, 16 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Террористы из запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» продолжают получать подпитку извне. Об этом 16 мая в Минске в ходе выступления перед белорусскими студентами и преподавателями заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Извне поддержка идет», — сказал Лавров.

По его словам, поддержка «идет со стороны, прежде всего, тех, кто соседствует с Ираком и Сирией».

Напомним, ранее РФ неоднократно заявляла о том, что Турция напрямую причастна к подпитке террористов из ИГИЛ. Так, официальная Анкара направляет оружие и боеприпасы в зоны расположения террористов в обмен на нефть, а также служит перевалочным пунктом для боевиков, направляющихся в зоны расположения ИГИЛ.