Вильнюс, 16 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Совет министров стран Северной Европы решил больше не спонсировать белорусский Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), сообщает сегодня, 16 мая, литовский портал 15min.lt. Член правящего совета университета Жигимантас Павиленис признался, что пока что университет не нашел достаточной помощи, но делает все, чтобы найти деньги.

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В нем утверждается, что причиной решения стала стратегия деятельности университета. «Повторяющиеся внутренние разногласия в последние годы не позволяли университету работать эффективно», — пишется в сообщении.

Совет также заявил, что перераспределит бюджет и выделит достаточное финансирование интеграции беженцев и иммигрантов. «Программа интеграции станет одной из главных сфер деятельности международного сотрудничества Совета министров стран Северной Европы в 2017 году».

О своем решении Совет министров стран Северной Европы объявил на своем сайте.

На сайте Трастового фонда ЕГУ указано, что в течение последних пяти лет Совет министров стран Северной Европы ежегодно выделял ЕГУ более 500 тыс. евро. В 2008 году поддержка достигла почти миллиона, в 2009 и 2010 годах она была меньше: 324 тыс. и 267 тыс. евро.

Крупнейшим спонсором ЕГУ всегда была Еврокомиссия, с 2008 года помощь ЕК университету ежегодно достигает 1 млн евро.

Павиленис сказал 15min, что будет делаться все, чтобы университет расширялся и не закрылся: «Конечно, проект переживает определенный кризис, поскольку внимание уделяется не только Белоруссии, как 10 лет назад. Сейчас внимание в Киеве, в Москве. Естественно, что внимание доноров уделяется и другим местам».

Он признал, что ЕГУ не обеспечил себе достаточную помощь. «Помощь Совета министров стран Северной Европы прекратилась, но мы надеемся, что она будет возобновлена. Это должен быть постоянный процесс, видимо, на определенном этапе не были приложены достаточные усилия для того, чтобы эти деньги были найдены. И университет, и, возможно, правительство, могли еще больше поддерживать старания найти деньги», — сказал он.

Павиленис подчеркнул, что, когда начинают действовать такие проекты, представляется, что все потом будет происходить само собой. Он отметил, что помощь ЕГУ готово администрировать Шведское агентство по развитию.

В апреле 2016 года проректор ЕГУ по развитию и коммуникации Дарюс Удрис в письме, присланном литовскому новостному агентству BNS, подверг сильной критике руководство университета, а особенно — ректора Дэвида Поллика.

Удрис объяснил, что самыми большими проблемами ЕГУ были недостаток академического управления, лояльности работников, потакание — прием работников был неорганизованным, сократилось и количество поступающих.

Совет якобы должен был реагировать и принял решение нанять Поллика, сначала — как консультанта и временного руководителя, год назад он стал постоянным ректором.

Удрис заверил, что у университета до прихода Поллика был сбалансированный бюджет, между тем с приходом Поллика за год дефицит достиг миллиона евро, не предусмотрено, как его покрыть — неспособность представить структурные планы и решить финансовые проблемы, по словам Удриса, испугала доноров: об уходе из Трастового фонда ЕГУ якобы сообщила и ЕК.

Но Павиленис сказал 15min, что ЕК не передумала по поводу поддержки и остается одним из главных доноров ЕГУ.

В январе представители белорусской оппозиции обратились за помощью к литовским политикам по поводу руководства ЕГУ, которое якобы превращает это учреждение «в пятую колонну России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕГУ был основан в Минске в 1992 году, через 8 лет был закрыт, но переехал в Вильнюс где и возобновил деятельность. ЕГУ в Литве называют «кузницей белорусской оппозиции» — «будущих чиновников, которые сменят нынешнюю номенклатуру в Белоруссии».