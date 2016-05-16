Москва, 16 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий штрафы для водителей автобусов, маршруток, трамваев, троллейбусов и такси, внес в Госдуму депутат Олег Михеев («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая. Предусматривается ужесточение ответственности для лиц, управляющих транспортными средствами при осуществлении деятельности по перевозке грузов или пассажиров автомобильным транспортом или городским наземных электрическим транспортом.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж Эльдар Рязанов. 1966. СССР Водитель общественного транспорта

Автору представляется, что установление такого отягчающего обстоятельства, как совершение административного правонарушения соответствующей категорией субъектов, позволит повысить стимул водителей в соблюдении Правил дорожного движения (ПДД).

«К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры, в том числе по общественному контролю за управлением транспортными средствами, число дорожно-транспортных происшествий с их участием велико. При этом такие водители должны нести повышенную ответственность в связи с тем, что в их обязанность входит обеспечение сохранности жизни и здоровья многих пассажиров, находящихся на борту транспортного средства», — полагает он.