Москва, 16 мая, 2016, 12:27 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

В России 14 регионов имеют госдолг более 100%, такое положение дел противоречит Бюджетному кодексу РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, представляя отчет ведомства за 2015 год на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «По данным за 2015 год, 41 субъект РФ имеет дефицит бюджета более 10%. Это почти половина. Если говорить о госдолге, то 14 субъектов РФ имеют госдолг более 100%. Норма Бюджетного кодекса говорит о том, что госдолг не может превышать 100% собственных доходов», — сказала Голикова.

Она отметила, что программный принцип формирования и исполнения федерального бюджета в 2015 году не состоялся. «К сожалению, мы вынуждены сказать, что программный бюджет не состоялся. И вы знаете, что в 2016 году программы вообще не пересматриваются, эта работа перенесена на 2017 год, поэтому говорить об отчете здесь достаточно сложно», — сообщила Голикова.

В 2015 году Минфин перешел к формированию федерального бюджета по программному принципу, который предполагает, что большая часть финансирования идет на госпрограммы.