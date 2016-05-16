Москва, 16 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Благодаря системе «Платон» у государства появилась возможность опережающими темпами развивать региональную сеть дорог, выполнить неотложный ремонт автодорог в городах. Темпы восстановления дорог в регионах зависят от успешной работы системы, сообщили в Росавтодоре.

Christopher Sessums Дорога

Федеральные трассы планируется привести в соответствие нормативам до конца 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное дорожное агентство подвело предварительные итоги по заявкам регионов на получение 10 млрд рублей из госбюджета на неотложный ремонт дорог. Средства выделены 17 субъектам РФ и 16 муниципальным образованиям. Субсидии на неотложный ремонт наиболее проблемных дорожных объектов получат регионы и города, где отмечается критическое состояние дорожной сети.

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