Воронеж, 16 мая, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск администрации Воронежа о расторжении договора аренды территории парка «Танаис» в Советском районе областного центра с ООО «Танаис». Решение принято 12 мая, резолютивная часть опубликована на сайте суда, сообщает ИА REGNUM.

Cуд

Иск был направлен в суд еще в ноябре 2015 года, а в апреле этого года после доклада КСП Воронежской области о нарушениях со стороны арендатора «Танаиса» глава региона Алексей Гордеев потребовал от городских властей решить вопрос с недобросовестным арендатором «вплоть до расторжения контракта».

12 мая суд постановил: «Расторгнуть договор аренды земельного участка №170−14−09/мс от 04.06.2014 г. , заключенный между Администрацией городского округа город Воронеж и обществом с ограниченной ответственностью «Танаис». Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения через Арбитражный суд Воронежской области».

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Танаис» направило в Арбитражный суд иски о признании незаконными ряда решений городской думы от 2009 и 2012 годах. Речь идет о решениях Воронежской городской думы от 10 июня 2009 года и 26 сентября 2012 года, в соответствии с которым часть имущества на территории парка «Танаис» — несколько ларьков, навесов, пристроек, кассы аттракционов, кафе, склад, мастерская — передаются в муниципальную собственность. Первое заседание суда назначено на 17 мая.