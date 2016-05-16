Москва, 16 мая, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по делам национальностей проведет расширенное заседание по вопросам миграции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»). «Мы хотели бы пригласить Ольгу Кириллову, возглавившую управление по вопросам миграции МВД, представителей других органов исполнительной власти, наших партнеров из администрации президента, естественно, коллег из других комитетов. Проблему нельзя оставлять без внимания, в том числе в свете прозвучавшего обращения к депутатскому корпусу главы правительства, а также реформы правоохранительных органов, в частности, упразднения ФМС», — сказал депутат.

ИА REGNUM Госдума

Миграционное законодательство может и должно быть ужесточено, полагает парламентарий, необходимо, чтобы взаимоотношения с бывшими республиками СССР отвечали не только искренним и добрым намерениям в духе взаимопомощи и интеграции, но прежде всего здравому смыслу и реально складывающейся ситуации, чтобы миграционная политика и законодательство, деятельность министерств и ведомств, занимающихся ее воплощением в жизнь, были адекватны новым вызовам и угрозам.

«Мы не должны стесняться жесткости мер, которые направлены в конечном итоге на безопасность наших граждан. Тем более не стоит стесняться того, что, возможно, придется задавать дополнительные вопросы тем людям, которые хотят к нам приехать даже в рамках безвизового режима», — говорит Старшинов. «Государство должно точно знать, зачем эти люди сюда едут, кто они и какие цели преследуют, потому что это важно для обеспечения государственной безопасности, а самое главное — для безопасности наших граждан. Поэтому первую очередь государство должно и будет преследовать интересы граждан РФ», — заключил он.

В комитете обратили внимание на то, что в последние месяцы представители различных политических сил все чаще говорят о необходимости ужесточения миграционного законодательства в стране. Последним поводом для появления подобных инициатив стала массовая драка на Хованском кладбище в Москве, а в конце апреля во время отчета правительства на актуальность проблемы ясно указал премьер-министр Дмитрий Медведев, призвав оградить Россию от известных явлений, с которыми столкнулась Европа.