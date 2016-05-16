Москва, 16 мая, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В России за январь — апрель 2016 года были выявлены 562,9 тыс. человек, ранее работавших без трудового договора, 514 тыс. 501 работник уже легализован, сообщили в Роструде.

ИА REGNUM Трудовая книжка

Дополнительные меры по легализации российского рынка труда реализуются Рострудом и региональными органами власти с 2015 года, в течение которого были выявлены более 2 млн 266 тыс. человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, свыше 2 млн из них — легализованы.

Напомним, Роструд заключил соглашения с органами власти российских регионов, которыми установлены показатели, предусматривающие легализацию 3,9 миллиона работников.

Отметим, эти меры принимаются для снижения численности официально неработающих экономически активных граждан трудоспособного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в России около 20% граждан в трудоспособном возрасте получают неофициальную зарплату в конвертах, поэтому никто не платит за них взносы в Пенсионный фонд РФ. Всего в стране насчитывается почти 76 миллионов экономически активных граждан.