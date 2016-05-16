Триест, Италия, 16 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Сотрудники Международной школы продвинутых исследований (Триест, Италия) разработали новый метод генной терапии для эффективного лечения агрессивной раковой опухоли мозга, носящей название глиобластомы, сообщается в медицинском журнале Oncotarget.

is-med.com Нейроны

Главным инструментом противодействия опухоли станет ген Emx2, отвечающий за подавление роста астроцитов во время их эмбрионального развития. Проведенные эксперименты доказали успешное предотвращение роста раковых клеток при активации гена Emx2.

Данный ген предотвращает метаболизма в шести разных точках, не позволяя раку искать обходные пути. Именно использование многочисленных обходных путей объясняет устойчивость опухоли к различным терапиям. Применение активации гена Emx2 оставляет раку гораздо меньше шансов.

Авторы исследования полагают, что такие результаты помогут предотвратить рецидивы раковых опухолей, когда злокачественные клетки вырабатывают устойчивость к лекарствам и провоцируют новый взрывной рост рака.