Москва, 16 мая, 2016, 09:26 — ИА Регнум. «РЖД Тур» начинает реализацию пакетных туров на курорты Краснодарского края. Отправными точками путешествий на начальном этапе станут Москва, Нижний Новгород, Казань, Киров, Пермь и Самара. Первые туристы отправятся в путешествие 11 июня.

tonkosti.ru Абрау-Дюрсо Краснодарский край

Отметим, что для «РЖД Тур» это не первый проект по запуску чартерных перевозок: в 2014 году был организован поезд «Летний экспресс», который курсировал по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, а в летнем сезоне 2015 года совместно с туроператором «Библио Глобус» были сформированы железнодорожные туры из Москвы в Анапу, сообщается на сайте компании.

Напомним, в состав пакетных туров входит чартерная железнодорожная перевозка (как в купейных, так и в плацкартных вагонах), проживание в отеле и трансфер от вокзала до отеля и обратно. Возможно включение в тур услуг по организации питания и экскурсионного обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, структура российского туризма коренным образом изменилась: количество внутренних турпотоков в 2015 году возросло на 20−25%, въездных — на 16%. Также сократился на 31,4% выездной туризм. Для продвижения внутреннего и въездного туризма в России формируются новые туристские маршруты. Кроме того, развивается сельский, познавательный и автотуризм.