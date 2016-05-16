Пекин, 16 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. К 2020 г. в КНР будут функционировать около 300 центров по трансплантации органов. Китай займет первое место в мире по количеству операций по пересадке внутренних органов человека.

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«В настоящее время в Китае работают 169 центров трансплантологии, в каждом из которых выполняется до 10 тыс. операций ежегодно», — заявил экс-заместитель министра здравоохранения Хуан Цзефу.

По мнению чиновника, этого недостаточно, так как ежегодно около 30 тыс. граждан КНР не успевают получить донорский орган. По этой причине власти Китая приняли решение выделить дополнительные средства на строительство больниц, где будут осуществляться операции по пересадке органов, пишет «Чжунго синьвэнь».

«К 2020 г. Китай догонит США по количеству центров трансплантологии. Наши хирурги уже проходят дополнительное обучение в ведущих медицинских учреждениях. Власти поддержат родственников тех, кто жертвует органы после своей смерти», — сообщил Хуан Цзефу.

Чиновник привел статистику, согласно которой в феврале 2016 г. более 6 тыс. граждан КНР выступили донорами органов, благодаря чему удалось спасти жизни 16,8 тыс. жителей Китая.

Экс-заместитель министра здравоохранения отметил, что ведется работа по снижению стоимости операций по пересадке органов, а также по включению некоторых операций в список медицинских услуг, которые будут покрываться страхованием.

В настоящий момент средняя стоимость операции по пересадке почек в Китае составляет 300 тыс. юаней, пересадка печени обойдется пациенту в 630 тыс. юаней.