Москва, 16 мая, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Министерство обороны Росии и ОАО Ленинградский судостроительный завод «Пелла» в рамках реализации государственного оборонного заказа заключили контракты на поставку быстроходных патрульных катеров проекта «Раптор» и рейдовых буксиров специального назначения, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Быстроходный патрульный катер «Раптор»

В соответствии с условиями контракта до конца 2018 года для Военно-морского флота будут построены более 10 патрульных катеров и рейдовых буксиров.

Быстроходные патрульные катера проекта «Раптор» — это катера прибрежной зоны, выполняющие задачи в светлое и темное время суток. Данные быстроходные катера используются для патрулирования акваторий, высадки десантов, выполнения поисково-спасательных работ.

Рейдовый буксир применяется для снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов, а также для участия в спасательных и специальных операциях.

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Как сообщало ИА REGNUM, для ВМФ России к 2025 году построят 6 новейших фрегатов, а к 2020 году российский флот получит новейшие патрульные корабли ледового класса, не имеющие аналогов в мире.

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