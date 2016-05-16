Вашингтон, 16 мая, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации изучают варианты увеличения подоходного налога и НДС, однако такие меры планируется осуществить после 2018 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных российских чиновников.

Мариус Клаус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. Фрагмент

Так, по данным источников, правительство РФ рассматривает введение прогрессивного налога, который подразумевает повышение с 13 процентов для состоятельных граждан страны. Второй вариант: уровень налога для всех граждан остается одинаковым, но вырастет до 20 процентов.

Газета отмечает, что изменение налоговой системы РФ чиновники связывают с желанием решить проблемы с бюджетом в условиях падения цен на черное золото.

«Сейчас идут обсуждения того, как бы (изменения налоговой системы) не показались чрезмерными и не очень сильно ударили по людям», — отметил источник издания.

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