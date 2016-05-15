Венеция, Италия, 16 мая, 2016, 01:58 — ИА Регнум. В среду, 18 мая, парламент Венеции проведет голосование по вопросу признания Крыма в составе России, а также снятия в РФ санкций, пишут «Известия» со ссылкой на парламент Венето.

Августо Бруно. Венеция

Инициировали резолюцию, отмечает газета, 25 парламентариев, из них трое являются лидерами крупнейших фракций парламента Венеции. При этом всего в венецианском парламенте 51 человек.

Стефано Вальдегамбери, один из инициаторов резолюции и депутат регионального парламента Венеции заявил, что не хочет, чтобы итальянское правительство совершало стратегических ошибок, которыми являются антироссийски санкции, и непризнание Крыма российским, хотя это очевидно.

«Экономика нашего региона больше других прочувствовала последствия ограничительных мер. За последние полтора года убытки составили более 1 млрд евро. И это только в регионе Венето», — сказал «Известиям» Вальдегамбери.

Таким образом, если результаты голосования окажутся положительными, то региональный совет Венето станет проводить активную работу с итальянским правительством и национальным парламентом страны для отмены санкций. Тогда Венеция первой на территории Европейского союза может признать Крымский полуостров российским.