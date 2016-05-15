Москва, 15 мая, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Минобороны США необходимо «больше думать о том, чем чреваты их провокации», вместо того, чтобы давать советы руководству России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в микроблоге Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виртуальные игры

«В Минобороны США заигрались в виртуальный конфликт с Россией, — написал российский политик. — Им надо больше думать о том, чем чреваты их провокации, а не советы нам давать».

Ранее заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил, что власти США крайне обеспокоены заявлениями российского лидера Владимира Путина об «ответных мерах» из-за размещения американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии.

По его словам, руководство США планирует сотрудничать с Москвой, однако российским властям стоит «думать о своих заявлениях».

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