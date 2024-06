Москва, 15 мая, 2016, 19:46 — ИА Регнум. «Особая» позиция российского певца Сергея Лазарева по поводу принадлежности Крыма Украине не помогла ему преодолеть «коллективную ответственность» представителей России в глазах политически ангажированных европейцев». Об этом ИА REGNUM заявил московский театральный деятель и актёр Альбер Мелик-Пашаев.

eurovision.tv Сергей Лазарев

«При этом факт, что красивый номер Лазарева проиграл по своим голосовым качествам номеру представительницы Украины, повторяющему известный хит Мадонны «Frozen» — говорит актер. — Хотя логично было бы предположить, что первое место должно было принадлежать Австралии».

«В любом случае — рекламный «разогрев» российской публики перед конкурсом, будто она могла как-то повлиять на его результат, — верх неадекватности тех, кто организовал участие России в этом мероприятии», — добавил Мелик-Пашаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинская певица Джамала стала победительницей песенного конкурса «Евровидение — 2016», выступив с песней «1944» о депортации крымских татар.

Второе место занял австралийский исполнитель Деми Им с песней Sound of Silence. На третьей строчке расположился представитель РФ Сергей Лазарев, исполнивший песню You are the Only One.

Таким образом, конкурс «Евровидение-2017» пройдет на Украине.

