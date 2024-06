Москва, 15 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Песенный конкурс «Евровидение-2017» на Украине может обернуться «моральным унижением и оскорблением всего, что связано с нашей общей историей». Об этом заявил председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Жак де Стелла. Минерва и музы. 1645

По его словам, все, что делает Украина в настоящее время, «оно так или иначе направлено только на одно — развитие русофобии и дискредитации РФ».

При этом Клинцевич добавил, что следующий европейский песенный конкурс может быть проведен на Майдане в Киеве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинская певица Джамала стала победительницей песенного конкурса «Евровидение — 2016», выступив с песней «1944» о депортации крымских татар. Второе место занял австралийский исполнитель Деми Им с песней Sound of Silence. На третьей строчке расположился российский представитель Сергей Лазарев, исполнивший песню You are the Only One.

Таким образом, следующий конкурс «Евровидение-2017» пройдет на Украине.

Читайте также: Рогозин: на следующее «Евровидение» отправим Шнурова и его «Ленинград»