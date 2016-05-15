Москва, 15 мая, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В социальных сетях продолжается бурная реакция на результаты песенного конкурса «Евровидение». После того как политизированное жюри конкурса протащило на первое место украинскую певицу Джамалу, а зрители присудили несомненную победу российскому исполнителю Сергею Лазареву, российские зрители предложили отправить на следующий конкурс «Евровидения» группу «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.

lafleur Выступление группы «Ленинград»

Шнуров и его группа известны своим эпатажным, если так можно выразиться, творчеством. Во многих песнях этой группы используется русская ненормативная лексика.

Идею уже поддержал вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который ответственен, слава богу, не за культуру, а за ВПК, где без крепкого слова, как известно, ничего не работает.

«На следующее «Евровидение» отправим Шнурова. Победить не победит, но кое-куда всех их пошлет», — написал Рогозин в своем Facebook.

Напомним, следующий конкурс «Евровидение» теперь должен пройти на Украине. Это будет довольно интересный «конкурс». На Украине уже третий год продолжается Гражданская война, экономика страны лежит в руинах, денег не хватает ни на что, украинский президент летает по миру и выпрашивает финансовую помощь и льготные кредиты у кого только возможно, пугая западных лидеров «российской угрозой».

Киев, чей косноязычный мэр-боксер Виталий Кличко уже заявил, что начал готовить город к конкурсу, постоянно сотрясают беспорядки и протесты.