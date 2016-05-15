Москва, 15 мая, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко извинился за российских спортсменов, которые принимали допинг. Об этом главный спортивный чиновник России написал в своей колонке, опубликованной сегодня, 15 мая, в издании The Sunday Times.

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Мутко заявил, что руководством федерации легкой атлетики России были допущены серьезные ошибки. Также фатальные ошибки допустили спортсмены и тренеры, которые нарушили имеющие фундаментальное значение для спорта антидопинговые правила и проигнорировали принцип честной игры. «Внесем ясность. Нам стыдно за них», — подчеркнул Мутко.

Министр заверил, что Россия стремится поддерживать самые высокие стандарты в области спорта и противостоит всему, что ставит под угрозу олимпийские ценности. «Нам очень жаль, что спортсмены, которые пытались обмануть нас и мир, не были пойманы ранее», — отметил чиновник.

Глава Минспорта вступился за российских легкоатлетов, которые были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Мутко назвал это решение «несправедливым и несоразмерным».

Он перечислил три причины, по которым это так. Во-первых, за проступки других людей не должны страдать «чистые» спортсмены, не принимавшие допинг. «Ни в одной другой сфере жизни такого бы не произошло», — напомнил министр.

Во-вторых, Мутко намекнул, что проблема допинга — это не только российская проблема, но и мировая. В этой связи Мутко напомнил, что современный спорт — это крупный бизнес, в котором крутятся огромные деньги, а на спортсменов оказывается большое давление. «Трудно вообразить какой-либо вид спорта или страну, которая не была запятнана этим», — подчеркнул Мутко.

Третья причина — это тот уровень взаимодействия со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которого достигла Россия в решение проблем с допингом. Мутко пояснил, что российские спортсмены на Олимпиаде в Рио будут проходить аж тройной антидопинговый контроль. «Такого пристального внимания, какому подвергнутся наши спортсмены, не испытают представитель ни одной страны. Такое интенсивное наблюдение не позволит скрыть мошенничество. Мы полностью поддерживаем эти меры, поскольку России нечего скрывать», — заключил Мутко.