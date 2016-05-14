Ереван, 14 мая, 2016, 22:56 — ИА Регнум.



Иосиф Кубатьян ИА REGNUM

9 мая Армения отметила тройной праздник — День Победы в Великой Отечественной войне, годовщину создания Армии обороны НКР и освобождение города Шуши. «Для нашего народа Вторая мировая война стала, действительно, Великой Отечественной войной. Многие армяне сражались за свободу и светлое будущее своей Родины. Сражались на всех фронтах, на поле боя и в тылу. Сегодня мы воздаем дань благодарности и уважения светлой памяти наших героических предков, которые сотнями тысяч пали в борьбе со злом. Мы также воздаем дань уважения и благодарности тем, к сожалению, уже малочисленным ветеранам, которые и сегодня с нами. Вместе с другими народами Советского Союза мы заплатили очень высокую цену за эту победу, заслужив мир. Этот мир дал нам историческую возможность вновь, как народу, встать на ноги в экономическом, культурном и политическом плане. И мы знаем цену этого мира», — отметил в своем послании по случаю праздника президент Армении Серж Саргсян, одновременно подчеркнув, что 9 мая для армян обрел новый смысл в 1992 году после освобождения Шуши.

В этот день Серж Саргсян вместе с Его Святейшеством Католикосом всех армян Гарегином Вторым прибыл в столичный Парк Победы, где возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Затем присутствовал на торжественном параде с участием ВС РА, войск пограничной службы РФ, подразделений почетного караула, курсантов военного института имени В. Саргсяна и воспитанников военно-спортивного училища имени М.Мелконяна. Также посетил традиционную полевую кухню в солдатской палатке, где поздравил собравшихся за обеденным столом ветеранов. Впрочем, традиционный регламент празднования 9 мая в этом году был несколько изменен. Впервые в Ереване состоялась многотысячная акция «Бессмертный полк», организованная Компартией Армении, Объединением ветеранов войны РА, общественными организациями: «Российско-армянское молодежное единство», международный центр русской культуры «Гармония» и «Союз советских офицеров Армении». По словам организаторов, было важно подчеркнуть идею преемственности поколений и воздать дань уважения ветеранам Великой Отечественной.

Как известно, в годы войны в Советскую Армию были призваны около 600 тысяч армян, из которых примерно 300 тысяч — из самой Армении, более 200 тысяч из других республик Советского Союза и около 100 тысяч — из зарубежных стран. Не вернулись с войны более двухсот тысяч человек. Для небольшой по численности республики это были ощутимые цифры, а потому боль военных потерь затронула почти каждую армянскую семью. Возможно именно поэтому в 71 годовщину Великой Победы на марш памяти пришли тысячи людей с портерами своих близких. За каждой фотографией своя история. Юрист Нарине Рштуни рассказывает о своем деде Николае Матвееве, который в 16 лет ушел в партизаны, прошел всю войну, воевал в знаменитой партизанской бригаде под командованием старшего Германа. Коренной ереванец Акоп Арутюнян принес не только фотографию отца, но и его многочисленные медали.

«А я хочу рассказать о Мовсесяне Анушаване Мовсесовиче, моем свекре и дедушке моих двух сыновей. Он был скромным человеком. О войне не любил говорить, а если что-то и рассказывал, то без пафоса. Не любил смотреть фильмы о войне. Но связь с однополчанами поддерживал, переписывался. Он дошел до Берлина. У нас дома хранилась фотография ИТАР ТАСС, где была отчетливо видна его подпись с инициалами на Рейхстаге. Мой младший сын с гордостью носит имя дедушки. Старший Виталий пошел по стопам своего деда: прошел войну в период национально-освободительного движения Арцаха, а сегодня верой и правдой служит Родине в звании полковника, — рассказывает экс-министр культуры НКР Нелли Восканян, которая пришла на марш всей семьей. — Мы очень гордимся нашим дедом, гордимся, что он внес свою скромную лепту в нашу общую Победу. А теперь наша задача — сохранить ее, не дать никому запачкать священную память».

В шествии «Бессмертного полка» также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Иван Волынкин и сотрудники Посольства России в Армении. «Для меня лично мое трепетное отношение к Георгиевской ленточке связано еще и с тем, что в Великую Отечественную войну погиб мой дед, которого я никогда не видел. Эта память осталась в наших сердцах», — отметил российский дипломат, поднимаясь вместе с колонной к Парку Победы. Кстати, многотысячный марш «Бессмертного полка» в Ереване растянулся на несколько перекрестков так, что в центре города пришлось перекрывать на какое-то время движение автотранспорта. В едином порыве люди шли к Вечному огню с портретами своих героических родственников. «Мои бабушка Ольга Ивановна и дедушка Алексей Филиппович всегда мечтали попутешествовать. Но обстоятельства сложились так, что этому не суждено было случиться. В этом году 9 мая был по-настоящему счастливый день. Их мечта осуществилась. Они побывали в Ереване, прошлись по центральной улице. Спасибо Армении за этот день! «Бессмертный полк» в Ереване — навсегда в моем сердце!», — написала на своей странице в ФБ пресс-секретарь посольства России в Армении Александра Кендыш, которая пришла на марш с фотографиями своих родных.

По признанию организаторов марша, никто не ожидал, что в первый раз откликнется сразу столько людей. Сюда приходили с портретами, георгиевскими ленточками, флагами. Кстати, впервые за годы независимости Армении участники общественной акции пронесли по Еревану Знамя Победы.

«Значит, никто не забыт, ничто не забыто», — считают в местном организационном штабе. Если говорить более глобально, то в акции «Бессмертный полк» приняли участие миллионы человек в 50 странах мира. Об этом с гордостью рассказывали дикторы новостных программ центральных каналов российского телевидения, приводя в пример Эстонию, Киев, страны Европы и даже два заокеанских континента — Южную и Северную Америку. Армении в этом списке, к сожалению, не оказалось. А ведь в марше «Бессмертного полка» в Ереване приняли участие люди разных национальностей, в том числе и российские соотечественники.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM