Диярбакыр, Турция, 14 мая, 2016, 18:24 — ИА Регнум. 13 мая в провинции Хаккяри разбился вертолёт ВВС Турции, выполнявший боевую операцию против курдских повстанцев. Об этом сообщило агентство Reuters.

youtube.com Боец РПК с ПЗРК «Игла»

В Анкаре заявили, что вертолёт упал из-за технических неполадок, погибли два члена экипажа.

По официальной информации, в боях с бойцами Рабочей партии Курдистана (РПК) погибло 6 турецких военных и было ранено 8. Аналогичные потери приписываются и курдской стороне.

Однако данная информация вызывает сомнения, так как оказалось, что вертолёт был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) — и курды подтвердили это опубликованным в интернете видео, уличив Анкару в грубой фальсификации. По кадрам можно с высокой долей вероятности предположить, что ополченцы сбили ударный вертолёт американского производства AH-1 Cobra.

Самое интересное — наличие у курдов ПЗРК. Судя по видеозаписи, боевики РПК смогли получить некоторое количество советских/российских ПЗРК 9K38 «Игла».

С помощью этого средства повстанцы могут сбивать турецкие вертолёты и низколетящие самолёты (высота полёта до 4 км) на расстояниях до 5 км. Если РПК удалось заполучить большую партию этих средств, то для турецкой авиации наступают тяжелые времена — ПЗРК идеально подходят для засад, организуемых партизанами.

Другой вопрос: откуда «Иглы» взялись у РПК? Вероятнее всего, они были переданы им сирийскими курдами, которые в свою очередь могли захватить технику у террористов, воюющих против сирийских правительственных войск.

Гражданский конфликт в Турции набирает обороты. Тем не менее Анкара по-прежнему отказывается предоставить юго-восточным вилайетам (населенным курдами) право на автономию, стимулируя тем самым партизанскую войну.