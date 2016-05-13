Тирасполь, 14 мая, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Около 89,9% граждан Приднестровья выступают за восточный вектор развития республики. При этом 71,7% приднестровцев выступают за независимость ПМР и последующее свободное присоединение республики к России. И лишь 18,2% считают наиболее предпочтительной интеграцию независимого Приднестровского государства в «евразийское пространство» (Евразийский Экономический Союз).

img.rufox.ru Приднестровская Молдавская Респуюлика

Об этом, как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологами Приднестровского госуниверситета под руководством декана факультета общественных наук ПГУ Елены Бобковой.

Подавляющее большинство респондентов (82,7%) считает недопустимым вывод российских войск из Приднестровья. Социологи отмечают, что это в полной мере соответствует традиционному для приднестровского общества восприятию российского солдата как главного гаранта мира и безопасности для Приднестровья.

По словам и.о. министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева, такие результаты «свидетельствуют о том, что внешнеполитический курс Приднестровья, ориентированный в первую очередь, на сближение с Россией и интеграцию в евразийское пространство, по-прежнему пользуется поддержкой населения и соответствует воле приднестровского народа». «Население Приднестровья в полной мере, чётко осознаёт, что наш основной вектор неизменен… Это важный элемент, особенно в свете некоторых экспертных заявлений, которые ставят под сомнение адекватность внешнеполитической деятельности Приднестровья», — сказал глава МИД.

В министерстве также заявили, что данные цифры «в полной мере коррелируют с результатами всенародного референдума от 17 сентября 2006 года», когда при явке более 70% более 97% пришедших на избирательные участки высказались за независимость и свободное присоединение к России и против объединения с Молдавией.

Исследование проводилось анкетным способом, было опрошено 964 респондента разных половозрастных групп. Респондентами были жители как городов, так и сельской местности, всех административно-территориальных единиц ПМР. Погрешность составляет 5%.

ИА REGNUM отмечает, что нынешние власти Приднестровья, а также их московские «партнеры» в последние годы пытаются подменить волеизъявление приднестровцев 2006 года за независимость и свободное объединение с Россией некой абстрактной «евразийской интеграцией» и придуманным ими «трансгеографическим образованием инновационного типа» под названием «Евразийский регион Приднестровье». Цель данных изобретений — использовать ПМР для втягивания в «евразийскую интеграцию» соседней Молдавии, которой в таком случае обещают в той или иной форме сдать Приднестровье.

На практике уже к 2014 году стала очевидной полная бессодержательность идеи «евразийской интеграции» Приднестровья, за которой в действительности скрывается отсутствие политической воли к реальной интеграции ПМР в Россию. Такую интеграцию просто невозможно реализовать в рамках логики признания «территориальной целостности Республики Молдова», которой Москва следует со все более завидной бюрократической дотошностью.

В последующий период времени вопреки мантрам про «евразийскую интеграцию» Россия фактически потеряла Приднестровье экономически: доля РФ в приднестровском экспорте сократилась до 5−7%. Тем не менее, власти ПМР провозгласили и продолжают называть «евразийскую интеграцию» национальной идеей Приднестровья.

Крах идеи «евразийской интеграции» на фоне отсутствия политической воли в Москве, усиливающейся блокады со стороны Кишинева и Киева и шантажа со стороны ЕС привел к тому, что с 1 января 2016 года Приднестровье фактически вошло в Зону свободной торговли Молдавии с ЕС, согласившись на внедрение европейских техрегламентов, отмену пошлин на товары из ЕС и усиление взаимодействия с госорганами Молдавии в сфере техрегламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах.

А 4 апреля, принимая в Москве министра иностранных дел Молдавии Андрея Галбура, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости в молдавско-приднестровском урегулировании «переходить от решения простых вопросов к сложным, в том числе определения окончательного статуса Приднестровья в рамках единой, неделимой и нейтральной Молдовы».