Ташкент, 13 мая, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Узбекистан и Китай договорились о направлении комплексной экспедиции китайских экспертов, которые изучат возможности по спасению засыхающего Аральского моря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Узбекистана.

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«По итогам проведения экспедиции китайские эксперты планируют отобрать приоритетные проекты, направленные на улучшение экологической и социально-экономической ситуации в зоне Приаралья для последующей подготовки технико-экономических обоснований и их поэтапной реализации», — говорится в сообщении.

Среди проектов, в частности, значится высадка лесополос из засухоустойчивых кустарников, что «позволит уменьшить вынос соли и пыли, восстановить биоразнообразие и развить сектор рыбоводства».

Аральское море до 1960 года было четвертым по размерам озером мира, однако за последние 40 лет его площадь сократилась вдвое, уровень воды снизился на 18 метров, объем воды уменьшился в пять раз, исчезла рыба.

Соль высохшего бассейна Аральского моря вперемешку с пестицидами, занесенными в водоем течением впадающих в него рек, разносится по всему региону и угрожает экологии и здоровью людей.