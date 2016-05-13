Вашингтон, 13 мая, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама заявил, что достигнуто соглашение с пятью странами Северной Европы (Дания, Швеция, Исландия, Норвегия и Финляндия) по необходимости продления санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает Reuters.

Кукрыниксы. «Создал при помощи пружин марионеточный режим». 1977

Сегодня в белом доме США состоялась встреча Обамы с лидерами Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии.

В ходе переговоров лидеры стран Северной Европы согласились с Обамой, что санкции против России необходимо сохранить до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

Главы государств Северной Европы выразили обеспокоенность ростом российского военного присутствия в Балтийском море, а также действиями ее военных самолетов и кораблей.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал усилить санкции против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исландия, Дания и Норвегия являются членами военного блока НАТО. Швеция и Финляндия в НАТО не входят, однако в последнее время наметилась тенденция втягивания этих двух стран Северной Европы в Североатлантический альянс.